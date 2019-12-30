В Epic Games Store раздают забавный хоррор Hello Neighbor, в котором надо прокрасться в дом соседа
Epic Games продолжает без устали раздавать подарки пользователям своего магазина игр. Сегодня, например, раздача обновилась и теперь нашему вниманию предлагают проект под говорящим названием Hello Neighbor. Акция завершится завтра, 31 декабря в 19:00 по московскому времени.
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Hello Neighbor представляет собой стелс-хоррор, в котором нам в роли любознательного товарища предстоит пробраться в дом соседа, который скрывает в подвале какие-то ужасные секреты. Соседушка попался предусмотрительный, ведь на возможных путях проникновения в дом расставлены различные ловушки вроде капканов и камер наблюдения.
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Если верить разработчикам, то в Hello Neighbor нам противостоит опасный и продвинутый ИИ, который адаптируется к действиям игрока и всячески пытается нас переиграть.
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