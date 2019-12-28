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Bethesda гордится успехами Fallout 76 в 2019 году

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Очередь подводить итоги добралась и до Bethesda, которая целенаправленно улучшает игровой процесс Fallout 76. Многим изменения кажутся незаметными, но по факту в уходящем году в Fallout 76 появилось много полезных нововведений, напомнить о которых и решили разработчики.

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По словам разработчиков, в уходящем году им удалось решить тысячи проблем Fallout 76 и добавить в неё важные нововведения. Во-первых, весной вышло крупное обновление Wild Appalachia, благодаря которому в игре появились новые возможности, задания, сюжетные линии и новые предметы.

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Во-вторых, летом Fallout 76 пополнилась новой сюжетной линией, связанной с Убежищем 94, а также обзавелась режимом королевской битвы Nuclear Winter, где игроки сражаются друг с другом за звание смотрителя Убежища.

Наконец, Bethesda надеялась, что уже осенью выйдет многообещающее обновление Wastelanders, которое бы добавило в игру неигровых персонажей и улучшенную систему диалогов, но впоследствии релиз обновления пришлось отложить на следующий год. В целом, разработчики гордятся успехами игры и объёмом задач, которые им удалось выполнить в этом году.

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