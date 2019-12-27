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Хакерам удалось преодолеть защиту Denuvo в Need for Speed Heat

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Аркадная гонка Need for Speed Heat находилась в числе тех игр, которые весьма долго не поддавались взломщикам системы DRM-защиты Denuvo. Но сегодня, спустя 49 дней после релиза, и эта крепость пала: одна из известных пиратских группировок рапортовала о пробитии обороны.

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Пока неизвестно, как на данное событие отреагирует Electronic Arts. Нередко в подобных случаях издатели и разработчики отказываются от системы защиты за ненадобностью, да и свою основную функцию — защиту игры от взлома в первые недели после релиза — Denuvo выполнила сторицей.

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Важно: данная заметка носит исключительно информационный характер, редакция Overclockers.ru не поддерживает пиратские группы и не призывает к использованию взломанного ПО.

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electronic arts ghost games need for speed heat
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Хакерам удалось преодолеть защиту Denuvo в Need for Speed Heat
mVlad
16:38
На али давно 117$, а с купонами еще дешевле !
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LoL
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