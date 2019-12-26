Epic Games Store продолжает ежедневную предновогоднюю раздачу бесплатных игр. Мы в редакции приняли решение не «спамить» соответствующими новостями ежедневно, а оповещать лишь о наиболее субъективно интересных раздаваемых проектах. Таким стал сегодняшний подарок в лице космического инди-«рогалика» FTL Faster Than Light, вышедшего в 2012 году и получившего запредельные пользовательские оценки.

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Раздача FTL Faster Than Light в Epic Games Store продлится до завтрашнего вечера, 19:00 по московскому времени, так что имеет смысл не откладывать дело в долгий ящик. Впрочем, в Steam игра в рамках зимней распродажи тоже предлагается почти даром — с 75-процентной скидкой, или за 62 рубля, так что опоздание не критично.

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Напомним, что в FTL Faster Than Light мы управляем космическим кораблём и выполняем различные ответственные задания, периодически вступая в сражения с неприятелями. Сражениям здесь уделяется особое внимание, ведь чтобы выйти победителем, нужен не только мощный корабль с передовым вооружением и генераторами щитов, но и умелое управление экипажем и системами корабля. Каждая ошибка чревата гибелью судна, а вместе с ним и провалом прохождения. Игра очень «прилипчивая», так что будьте аккуратны.