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Ремейк Resident Evil 2 возглавил дюжину лучших игр уходящего года по версии OpenCritic

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Итоги уходящего года закономерно решил подвести и молодой, но подающий большие надежды агрегатор игровых оценок OpenCritic. Сотрудники сервиса составили перечень двенадцати лучших игр 2019 года, получивших наивысшие оценки от профессиональных критиков. Так уж сложилось, что в «топ» по версии OpenCritic попали как блокбастеры, так и малоизвестные инди-проекты.

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Лучшей игрой года стал ремейк Resident Evil 2, но в затылок ей дышит Disco Elysium. У обеих игр средний рейтинг равен 92 баллам, разница лишь в проценте рекомендаций со стороны критиков: Resident Evil 2 рекомендуют к прохождению 98 % критиков, Disco Elysium — 97 %. Почётное третье место занимает Sekiro Shadows Die Twice. Забавно, но Death Stranding с её 83 % в «топ» попасть не удалось.

  • 1. Resident Evil 2 — 92 балла
  • 2. Disco Elysium — 92 балла
  • 3. Sekiro Shadows Die Twice — 90 баллов
  • 4. Asgard's Wrath — 89 баллов
  • 5. Slay the Spire — 89 баллов
  • 6. Fire Emblem Three Houses — 89 баллов
  • 7. Devil May Cry 5 — 88 баллов
  • 8. Super Mario Maker 2 — 88 баллов
  • 9. Astral Chain — 87 баллов
  • 10. The Legend of Zelda Link's Awakening — 87 баллов
  • 11. Manifold Garden — 87 баллов
  • 12. Apex Legends — 86 баллов
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