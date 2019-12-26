Итоги уходящего года закономерно решил подвести и молодой, но подающий большие надежды агрегатор игровых оценок OpenCritic. Сотрудники сервиса составили перечень двенадцати лучших игр 2019 года, получивших наивысшие оценки от профессиональных критиков. Так уж сложилось, что в «топ» по версии OpenCritic попали как блокбастеры, так и малоизвестные инди-проекты.

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Лучшей игрой года стал ремейк Resident Evil 2, но в затылок ей дышит Disco Elysium. У обеих игр средний рейтинг равен 92 баллам, разница лишь в проценте рекомендаций со стороны критиков: Resident Evil 2 рекомендуют к прохождению 98 % критиков, Disco Elysium — 97 %. Почётное третье место занимает Sekiro Shadows Die Twice. Забавно, но Death Stranding с её 83 % в «топ» попасть не удалось.