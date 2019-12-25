Новое геймплейное видео экшена Nioh 2 демонстрирует битву с жестким одноруким боссом
Энтузиасты из Dendeki Online провели специальный рождественский стрим, в рамках которого был продемонстрирован реальный игровой процесс нескольких проектов. Среди них была и грядущая Nioh 2. Нам показали интересную локацию битвы при Анэгаве и нового босса-самурая.
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Последнего зовут Магара Наотака, это очень интересный противник. Однорукий боец, способный перенести себя и игрока в тёмное царство, населёнными ёкаями. Честное слово, мы пытаемся писать все эти странные японские слова правильно. При переходе в это самое тёмное царство бои становится намного сложнее. У этого самого Магары Наотаки появляется вторая рука, а главному герою нужно в таком случае трансформироваться в ёкая, иначе победы не видать.
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В геймплейном ролике Nioh 2 также можно заметить, что у игры обновился интерфейс, но это заметят самые преданные и внимательные фанаты. Проект готовится к выходу на консоли PlayStation 4. Релиз намечен на 13 марта будущего года, нетерпеливые могут оформить предзаказ.
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