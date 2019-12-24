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Новый ролик Minecraft Dungeons посвятили подземельям, и это неудивительно

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На официальном канале Minecraft в YouTube появился новый ролик — дневник разработчиков Minecraft Dungeons. Разработчики попытались раскрыть в новом видео некоторые особенности геймплея.

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Самое важное отличительное обстоятельство — универсальность. Проект подойдёт как ярым приверженцам одиночного прохождения, так и заядлым «сетевикам». Ведущие разработчики игры особенно гордятся тем фактом, что подземелья здесь всегда смогут предложить искателям приключений что-то новое, условия и архитектура не будут постоянными. Это должно самым положительным образом сказаться на реиграбельности.

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Minecraft Dungeons должна поступить в продажу в апреле будущего года. Проект выйдет на PC, Xbox One и PlayStation 4. Повезёт даже обладателям «полукарманной» Nintendo Switch.

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