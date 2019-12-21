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За 6 лет «выживач» Rust заработал больше, чем «песочница» Garry’s Mod — за 15

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Студия Facepunch, ответственная за популярные, но такие разные проекты Garry’s Mod и Rust, решила тоже подвести итоги уходящего года и поделилась с общественностью любопытной статистикой.

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Во-первых, в плане выручки «выживач» Rust превзошёл своего старшего брата Garry’s Mod и за шесть лет существования заработал свыше 142,3 миллионов долларов. Во-вторых, наибольшей популярностью Rust пользуется в США, России, Китае, Аргентине и Соединённом Королевстве (именно в этом порядке). Также разработчики поделились информацией о продажах «музыкального» DLC — его купили без малого 43 тысячи человек.

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А вот проект, благодаря которому Facepunch Studios и стала знаменитой, «песочница» Garry’s Mod, уже уступила молодёжи в лице Rust: за пятнадцать лет, что существует Garry’s Mod, ему удалось заработать 108 миллионов долларов.

Также у Facepunch есть экспериментальный и крайне нестандартный даже для инди-сцены проект Chippy. Выпущенный в июне этого года, особой популярности он не снискал: лишь девять с копейками тысяч проданных копий и почти 111 тысяч долларов выручки.

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