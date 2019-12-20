Итоги года Twitch: просмотры растут, Fortnite потеряла лидерство, а PUBG стремительно теряет популярность
Конец года — время подводить итоги. В случае с популярным стриминговым сервисом Twitch всё ровно так же. Аналитические агенства Arsenal и StreamElements проанализировали работу Twitch за 2019 год. Самое важное — это процент от общего рынка стриминговых сервисов. Twitch занимает аж 73% рынка по количеству просматриваемых часов. За ним идёт только YouTube Gaming с 21%. Именно сервис от Google может похвастаться увесистой долей по сравнению с Twitch. Ведь есть ещё Mixer и Facebook Gaming (про второй вы, наверное, первый раз слышите), которые занимают вместе всего лишь 3%. Но у Twitch намечается негативная тенденция по доле рынка — за прошлый год сервис потерял 3%.
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Если говорить об общем количестве часов, которые проводят зрители за просмотром стримов, то оно за прошлый год значительно выросло. В разбивке по играм, например, ситуация выглядит следующим образом.
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Так, самой популярной игрой вновь стала League of Legends, которой удалось обогнать Fortnite, бывшей абсолютным фаворитом в 2018 году. Среди популярных стримеров «топ» возглавляет Tfue, на втором месте Shroud, а на третьем разместился summit1g. Честное слово, мы не знаем, кто эти люди. Может быть, вам не будет на них всё равно.
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