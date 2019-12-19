В Epic Games Store началась зимняя распродажа с ежедневной бесплатной раздачей игр
До нового года уже рукой подать, а это значит, что пора проводить соответствующие праздничные распродажи. Несколько минут назад распродажа стартовала в Epic Games Store: акция продлится вплоть до первого января, и в её рамках можно не только приобрести игры со скидкой, но и получить праздничные купоны и забрать подарочные игры. Но обо всём по порядку.
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Во-первых, распродажа: со скидками можно приобрести Metro Exodus, The Outer Worlds, Star Wars Jedi Fallen Order, Borderlands 3, Red Dead Redemption 2 и многие-многие другие игры.
рекламаВо-вторых, каждый пользователь Epic Games Store получит купон на сумму в 650 рублей, который можно использовать при покупке участвующих в акции игр стоимостью от 899 рублей. Если вы используете купон, то вам предоставят ещё один. Купоны будут действительны до 1 мая следующего года.
И в-третьих, халява. С сегодняшнего дня в магазине ежедневно будут появляться новые бесплатные игры. Сегодня, например, уже можно забрать стратегию-«рогалик» Into the Breach.
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