Пока фанаты Half-Life ждут полноценного релиза фанатского ремейка под названием Black Mesa, который уже готов от начала и до конца и сейчас проходит публичное бета-тестирование, энтузиасты дают возможность сыграть в «оригинальную» Half-Life с более приемлемым по современным меркам качеством графики.

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Благодаря нейронным сетям энтузиасту Leaufai удалось в четыре раза повысить разрешение текстур в Half-Life. Модификацию автор назвал ReSrced и рапортует о том, что она совместима как с Half-Life, так и с широко известными ответвлениями Half-Life Opposing Force и Half-Life Blue Shift — играми, действия которых разворачивались параллельно основной сюжетной линии Half-Life, но с другими действующими лицами.

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Примечательно, что модификация совместима с официальным HD-набором 2001 года выпуска, а также с фанатским набором Super Definition Pack.