Беседуя с журналистами издания Stevivor, глава подарившей нам Max Payne и Alan Wake студии Remedy по связям с общественностью Томас Пуха оценил положение компании в игровой индустрии английским термином underdog («аутсайдер», тот, кто с большей вероятностью проиграет) в сравнении с крупными компаниями, такими, как Kojima Productions или FromSoftware. Может показаться, что в студии воцарились упаднические настроения, однако всё с точностью до наоборот.

реклама

По словам господина Пуха, Remedy довольна своим положением и считает, что уступать крупным разработчикам с огромными маркетинговыми бюджетами — это естественно и нормально.

реклама

Как поясняет Пуха, здорово, когда игры студии сравнивают с проектами от мастодонтов игровой индустрии, но подобные сравнения всегда были далеки от реальности. Компания гордится своими достижениями и рассчитывает, что сможет сделать из недавнего проекта Control нечто столь же успешное и долгоиграющее, как Resident Evil, однако трезво оценивает свои ресурсы — как человеческие, так и финансовые. Вообще, как уточняет Пуха, относиться к себе, как к «маленьким людям», входит в часть финского менталитета.