Компания Microsoft планирует выпустить новую версию браузера Edge на базе Chromium уже 15 января 2020 года. Разработчики посчитали нужным в принудительном порядке обновить программу, даже если владельцы Windows 10 версии 1803 и более новых не пользуются ей и не планируют это делать в будущем.

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Принимая за истину официальную информацию, браузер будет распространяться через Центр обновлений Windows. Интересная деталь: после установки обновления возможность «откатиться» до старой версии не предусмотрена. Microsoft разрешит устанавливать обновление для программы вручную, с помощью классического установщика.

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Разработчики новой версии браузера гарантируют обеспечение режима совместимости с Internet Explorer. Обновлённый Edge по функциональным возможностям ни в чём не будет уступать другим браузерам на базе Chromium. По крайней мере, так заявлено. Программный продукт получит совместимость с плагинами для Google Chrome. Microsoft отдельно позаботилась и о корпоративных клиентах. Небольшая утилита Blocker ToolKit позволит блокировать установку новой версии Edge на компьютерах с включённым автоматическим обновлением. В отдельных случаях это действительно необходимо.