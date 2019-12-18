Студия Creative Assembly собралась с силами и назвала точную дату выхода дополнения Total War Three Kingdoms — Mandate of Heaven. В основу «Небесного мандата» ляжет предыстория сюжета основной игры: мы отправимся в 182 год нашей эры — незадолго до восстания Жёлтых повязок — и должны будем решить массу назревающих в Китае проблем, таких, как голод, массовое недовольство, угроза войны и отсутствие перспектив.

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Помимо новой сюжетной линии аддон внедрит в игру шесть новых фракций, девять новых уникальных персонажей, а также четыре десятка новых юнитов. Вообще, дополнение огромное, и вносимых им изменений и нововведений тоже масса; подробнее о каждом из них можно почитать на Steam-страничке аддона.

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Релиз состоится 16 января. Вплоть до указанной даты на аддон при желании можно оформить предварительный заказ с 10-процентной скидкой.

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