Дополнение-приквел Mandate of Heaven для Total War Three Kingdoms выйдет в середине января
Студия Creative Assembly собралась с силами и назвала точную дату выхода дополнения Total War Three Kingdoms — Mandate of Heaven. В основу «Небесного мандата» ляжет предыстория сюжета основной игры: мы отправимся в 182 год нашей эры — незадолго до восстания Жёлтых повязок — и должны будем решить массу назревающих в Китае проблем, таких, как голод, массовое недовольство, угроза войны и отсутствие перспектив.
реклама
Помимо новой сюжетной линии аддон внедрит в игру шесть новых фракций, девять новых уникальных персонажей, а также четыре десятка новых юнитов. Вообще, дополнение огромное, и вносимых им изменений и нововведений тоже масса; подробнее о каждом из них можно почитать на Steam-страничке аддона.
реклама
Релиз состоится 16 января. Вплоть до указанной даты на аддон при желании можно оформить предварительный заказ с 10-процентной скидкой.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила