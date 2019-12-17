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Состоялся релиз Telltale Batman Shadows Edition

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На прошлой неделе по Сети гуляли слухи о том, что в скором времени нас ждёт анонс чего-то новенького по вселенной «Бэтмена». Многие предполагали, что этим «чем-то» станет Batman Arkham Legacy на The Game Awards 2019, но всё, к сожалению, оказалось гораздо прозаичнее. TGA прошла без «Бэтмена», а сегодня в продаже появился «нуарный» Telltale Batman Shadows Edition.

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За длинным и загадочным названием скрывается сборник двух сезонов интерактивного сериала по «Бэтмену» от студии Telltale, которая после прошлогоднего банкротства была воскрешена и теперь ищет партнёров для продолжения деятельности. Помимо двух сезонов игры в состав сборника входят специальные DLC, позволяющие превратить гамму в игре в чёрно-белую, «нуарную».

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Полный сборник предлагается в Steam за 873 рубля с учётом 25-процентной скидки. Те, у кого оба сезона Batman The Telltale Series уже есть, могут прикупить DLC с «нуарной» гаммой отдельно. Да, теперь и такие вещи продают.

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