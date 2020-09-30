Изучив сотни отличных комментариев от наших читателей, совместно с представителями производителя мы выбрали следующий:"Я хочу выиграть Seagate Exos X16 потому, что...я занимаюсь дизайном, данные по 3d занимают огромное пространство на моих дисках. Облачными хранилищами пользоваться не хочу так как не всегда есть доступ к ним и стоит денег. Данный девайс очень бы выручил меня."Его автору мы и отправляем жесткий диск.Надеемся, что он отпишется здесь в комментариях после его получения.А всем остальным желаем удачи в следующих наших конкурсах!