Подводим итоги конкурса Overclockers.ru и Seagate Exos
Изучив сотни отличных комментариев от наших читателей, совместно с представителями производителя мы выбрали следующий:
Андрей Конин:
"Я хочу выиграть Seagate Exos X16 потому, что...я занимаюсь дизайном, данные по 3d занимают огромное пространство на моих дисках. Облачными хранилищами пользоваться не хочу так как не всегда есть доступ к ним и стоит денег. Данный девайс очень бы выручил меня."
Его автору мы и отправляем жесткий диск.
Надеемся, что он отпишется здесь в комментариях после его получения.
А всем остальным желаем удачи в следующих наших конкурсах!
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