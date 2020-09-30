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Подводим итоги конкурса Overclockers.ru и Seagate Exos

6
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Изучив сотни отличных комментариев от наших читателей, совместно с представителями производителя мы выбрали следующий:

Андрей Конин:

"Я хочу выиграть Seagate Exos X16 потому, что...я занимаюсь дизайном, данные по 3d занимают огромное пространство на моих дисках. Облачными хранилищами пользоваться не хочу так как не всегда есть доступ к ним и стоит денег. Данный девайс очень бы выручил меня."

Его автору мы и отправляем жесткий диск.

Надеемся, что он отпишется здесь в комментариях после его получения.

А всем остальным желаем удачи в следующих наших конкурсах!

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OgoGoLog
17:20
Хех, я думал хотя бы штук 10 раздадут. Ну это такое. Зря народ в комментах прогибался.
Подводим итоги конкурса Overclockers.ru и Seagate Exos
temrus63
17:20
он не выжил в мире ссд)
Подводим итоги конкурса Overclockers.ru и Seagate Exos
communyaka
17:19
Тольк один штоле? Сигейт накрывается тазом судя под бюджетам на рекламу.
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Владимир
17:19
Хах. унитазник )))) будит хранить асеты интрерные чужие с рутрекера азазазаз. блин че я не сказал что я 3дшник. правда у меня уже есть 10тб сигейт бэкап.
Подводим итоги конкурса Overclockers.ru и Seagate Exos
temrus63
17:18
нет доступа до инета? пора переезжать деревьев хотя бы в село - даже там есть Ынет облачные хранилища стоит денег? да на стоимость этого харда можно лет 5 всё держать в облаке и бед не знать) а их д...
Подводим итоги конкурса Overclockers.ru и Seagate Exos
DiLouk
17:17
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Alex Vetrov
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