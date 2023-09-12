Fabula — клиент международного хостинг-провайдера HOSTKEY

Генеративные нейросети для создания картинок по запросам пользователей – один из главных трендов последнего года в области ИИ. Их развивают и ИТ-гиганты, и небольшие стартапы. Последним приходится конкурировать с корпорациями, обладающими неограниченными ресурсами и мощной инфраструктурой. Как им это удается? Расскажем на примере Fabula , клиента международного хостинг-провайдера HOSTKEY Fabula создала команда программистов из Казахстана, возглавляемая Али Оздиевым. Среди множества сервисов, использующих генеративные нейросети для создания картинок по запросам, Fabula выделяется фокусом на персонализацию.Она генерирует индивидуальные аватары на основе загруженных пользователями фотографий и текстовых описаний. Это отличает ее от популярных нейросетей, которые работают исключительно на текстах.Например, загружаете своё фото и дополняете его комментарием. “Аватар в стиле картин Сальвадора Дали”. Или - “в плаще волшебника на фоне замка”. Аватар можно дополнительно анимировать, и ваш плащ будет развеваться. Среди последних новинок сервиса - выбор стилей, создание гифок и видео, а также возможность сгенерировать аватар для любимого котика или другого питомца.Как это работает: загружаешь в telegram-бот или в мобильное приложение для iOS Android или на сайте проекта 5 -10 фотографий, задаешь стиль, добавляешь комментарии по деталям картинки и получаешь готовый аватар, который непременно привлечет внимание в мессенджерах и соберет множество лайков в соцсетях.Основной функционал Fabula бесплатен для пользователей, а монетизируется сервис за счет премиальных опций. Чтобы бесплатно получить созданный нейросетью на основе фотографий аватар, пользователи ждут в очереди 6-7 дней. Если не хочется ждать, можно использовать платные опции и получить готовые картинки за несколько минут.Примеры работы сервисаЕсли в сервис загрузить несколько портретных фотографий, то нейросеть сгенерирует несколько разных по стилю аватаров.





Джордж Клуни





Также можно добавить текстовое описание, тогда нейросеть выдаст картинки с учетом ваших пожеланий.





Эмилия Кларк





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Запуск и масштабирование Fabula при поддержке HOSTKEY



Для пользователя сервиса все просто и понятно, а вот его создателям пришлось решать множество небанальных технических задач, связанных с обработкой и хранением загруженных фотографий, обучением нейросети на пользовательских данных, совершенствованием алгоритмов генерации картинок и скоростью обмена данными.



Важным критерием успешности такого проекта является не только качество генерируемых картинок и скорость работы сервиса, но и оптимизация затрат на его поддержку и развитие. Создатели Fabula посчитали, что построение серверной инфраструктуры выгоднее отдать на аутсорсинг, и обратились в HOSTKEY.



— Мы не специализируемся на установке, обслуживании и поддержании бесперебойной работы оборудования. В какой-то момент нам пришлось выбирать: или собирать под это отдельную команду, или обратиться к профессиональному игроку, который может сделать это лучше, быстрее и дешевле, — рассказывает Али Оздиев. - Аренда мощностей у облачных провайдеров стоит очень дорого, мы бы не смогли предоставить пользователям премиум-сервис за адекватный прайс и при этом работать не в убыток. Поэтому мы выбрали HOSTKEY - надежного партнера, который обеспечил недорогие мощности и быстрое масштабирование, когда оно потребовалось.



HOSTKEY уже много лет предоставляет услуги по аренде серверного оборудования и хостинга в европейских дата-центрах. Одним из флагманских продуктов компании являются высокопроизводительные выделенные и виртуальные серверы, в том числе на базе графических карт NVIDIA последних поколений. В распоряжении HOSTKEY всегда есть готовые к запуску серверы. А в ЦОДах работают собственные команды инженеров провайдера, которые обеспечивают быстрое развертывание и поддержку оборудования.



Что сделала команда HOSTKEY для запуска и масштабирования Fabula:

Закупила необходимое количество профессиональных GPU-карт NVIDIA RTX A5000 и RTX A6000.

Развернула новую площадку в дата-центре в Финляндии, где электричество дешевле, чем в других европейских странах, и тем самым сократил затраты на вычислительные мощности.

Разработала и реализовала план ввода в эксплуатацию нового оборудования основываясь на планах развития проекта.

Ежедневно нейросеть Fabula обрабатывает около 15 тысяч запросов, и их количество постоянно растет. Основная аудитория приходит в сервис через бот в мессенджере Telegram. Запросы на создание аватаров поступают со всего мира - от США и Канады до Китая и других азиатских государств. В некоторых из этих стран есть требования к размещению данных в местной локации. В выполнении этих требований также помогает HOSTKEY, имеющий свои площади в ЦОДах по всему миру.Али Оздиев: Первое что приходит в голову, когда планируешь проекты с непредсказуемой нагрузкой - это облачное решение, где можно быстро и легко управлять количеством ресурсов. Но, решения от крупных провайдеров очень дороги. Мы выбрали для себя более дешевую и в конечном счете более гибкую инфраструктуру для генерации аватаров, которая построена на выделенных серверах. Ценовая политика HOSTKEY очень хорошо ложится в наш P&L, позволяя сохранять невысокую стоимость премиум-услуг для пользователей, скорость обработки и поддерживать приемлемую длину очереди на бесплатные услуги. Опираясь на этот успешный опыт мы сейчас думаем над переносом серверов для хранения данных также на площадки HOSTKEY”.Функционал сервиса постоянно развивается. Например, недавно появились выбор стиля генерируемых аватарок, генерация по ключевым словам и другие возможности.Есть у создателей Fabula планы по размещению приложений для Android в сторонних магазинах, включая App Gallery.Все это обеспечивает быстрый рост аудитории в разных странах. Основатели Fabula ожидают, что к 2025 году количество пользователей их сервисов достигнет 10 миллионов.Уже сегодня команда HOSTKEY запускает для быстрорастущего сервиса дополнительную площадку в одном из европейских ЦОД, чтобы еще больше снизить себестоимость проекта и расширить мощности нейросетей. Планы дальнейшего развития ИТ-инфраструктуры команда Fabula строит совместно с инженерами HOSTKEY.Кейс команды создателей Fabula показывает, как можно развивать свой проект в области генеративных нейросетей не обладая огромным парком оборудования и не вкладывая миллионы долларов в серверную инфраструктуру. Выбрав HOSTKEY в качестве партнера, создатели Fabula смогли сосредоточиться на развитии функционала сервиса, маркетинге и продвижении. И при этом они могут быть уверены, что их сервисы будут стабильно работать даже в условиях пиковых нагрузок и способны быстро масштабироваться вместе с их бизнесом.