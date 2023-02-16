Ассортимент Ситилинка в начале года расширился двумя новыми игровыми моделями бренда SUNWIND SUN-M24BA107 - 23.8", с IPS матрицей и частотой 165 Гц и SUNWIND SUN-M27BA108 - 27" с разрешением 2k, с IPS матрицей и частотой 144 Гц.
Во втором квартале в ассортимент добавятся мониторы с частотой 100 Гц, которые займут ценовой сегмент между базовым офисным и начальным игровым. Также в третьем квартале 2023 года планируется запуск еще 5 наименований с бо́льшими, чем в текущих линейках, диагоналями экрана.
«Потребитель позитивно встретил нашу продукцию. Мы видим положительные отзывы клиентов на мониторы – оценка на все модели на сайте выше 4,7. Благодаря расширению ассортимента SUNWIND мы можем предлагать покупателям более бюджетные, но не уступающие по характеристикам товары в популярных категориях. – отмечает Алексей Соколов, руководитель группы закупок «Периферия» Ситилинка, – Мы прекрасно понимаем, что многие любители компьютерных игр пользуются устаревшими игровыми ПК, либо приобретают компьютеры с базовыми характеристиками. При этом они хотят получать более плавную картинку, чем позволяет офисный монитор. Поэтому мы развиваем модельный ряд так, чтобы покупатели могли подобрать монитор как для самых современных игр, так и из более бюджетных простых вариантов».
Сейчас всего на сайте представлено 20 моделей мониторов бренда в ценовой категории от 7 290 рублей до 21 990 рублей. Стоимость игровых мониторов начинается от 12 тысяч рублей. Более 80% клиентов, приобретающих игровые мониторы SUNWIND – это розничные покупатели.
В 2023 году SUNWIND является наиболее популярным брендом игровых мониторов по продажам в штуках в Ситилинке. В четвертом квартале прошлого года бренд впервые вышел на первое место по продажам в данном сегменте, составив примерно четверть от всего объема продаж мониторов. По итогам прошлого года самой популярной стала модель SUNWIND – SUN-M27BG130 на 27 дюймов, разрешением 2k и частотой 165Гц.
Первые модели мониторов SUNWIND появились на сайте Ситилинка в середине 2020 года. В течение 2 последующих лет ассортимент постепенно расширялся. Было выпущено более тридцати моделей, удовлетворяющих большинству требований покупателей. Первые три модели игровых монитора SUNWIND были представлены в сентябре 2022 года. К концу прошлого года компания расширила каталог мониторов для геймеров до 8 моделей. В этом году ассортимент продолжит пополняться.
Справка про Ситилинк
Ситилинк входит в топ-3 крупнейших интернет-магазинов России. У компании 250 тысяч корпоративных клиентов. Ситилинк продает порядка 150 тысяч наименований цифровой и бытовой техники, электроники, а также электротранспорта, автомобильной электроники и освещения. Сейчас у компании 900 магазинов-складов и пунктов выдачи заказов в 400 городах России. В портфеле услуг – сборка компьютеров и серверов под заказ, аутсорсинг IT инфраструктуры, монтаж систем видеонаблюдения, установка бытовой и климатической техники, услуги страхования, покупка товаров в лизинг и другие услуги.