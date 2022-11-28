О чем мечтали наши мамы и бабушки
Лидирующую позицию в категории бытовой техники заняла стиральная машина, за нее проголосовало 30% опрошенных женщин, посудомойка оказалась на втором месте – 27%, третье место между собой разделили сушильная машина и робот-пылесос – по 20%.
Отдельно был задан вопрос об электронике, которой раньше не хватало женщинам. Самым желанным оказался подогреватель для бутылочки, за который проголосовали почти 30% от всех респондентов. Всего на несколько сотых меньше голосов получил смартфон. Радио-няня и электронный градусник получили 24% и 20% голосов, соответственно, но большая часть, а именно 30%, отметила нехватку «другой» электроники.
Почти 50 % респондентов согласились с тем, что современная техника облегчает процесс воспитания детей, благодаря тому, что экономит время на бытовые задачи. При этом, 24% женщин ответило, что современные девайсы никак не влияют на воспитание ребенка.
На вопрос, чем женщины от 45 лет пользуются сейчас, самым популярным вариантом ответа стала стиральная машина, второе место заняли девайсы – смартфон и планшет, третье место разделили между собой мультиварка и блендер.
Что покупают молодые мамы в наши дни
Специалисты Ситилинка решили исследовать, что чаще всего в этом году покупали молодые женщины в возрасте от 25 до 35 лет из бытовой техники, электроники и товаров для материнства.
Самыми покупаемыми девайсами ожидаемо стали смартфоны, составившие 47% от всех покупок женщин 25-35 лет. Наиболее популярными товарами среди мелкой бытовой техники стали пылесосы (16% от всех покупок, совершаемых женщинами целевой группы). Второе, третье и четверное место между собой разделили электрические чайники, микроволновые печи и блендеры ¬- 14%, 9% и 8% соответственно.
Самыми популярными товарами из категории техники для мам и малышей стали радио-няня Motorola AM21, подогреватель детского питания Beurer BY52 и молокоотсос ручной Philips Avent Natural.
Про опрос
Опрос проводился при помощи сервиса маркетинговых исследований Яндекс Взгляд. В опросе приняли участие более 1 200 женщин в возрасте от 45 лет.
Справка про Ситилинк
Ситилинк входит в топ-3 крупнейших интернет-магазинов России. У компании 250 тысяч корпоративных клиентов. Ситилинк продает порядка 150 тысяч наименований цифровой и бытовой техники, электроники, а также электротранспорта, автомобильной электроники и освещения. Сейчас у компании 900 магазинов-складов и пунктов выдачи заказов в 400 городах России. В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества и другие цифровые услуги.