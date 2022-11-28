Ко Дню Матери, один из крупнейших онлайн-ритейлеров России провел опрос среди женщин от 45 лет. Ситилинк выяснил, каких технических приспособлений им не хватало, когда они растили детей, и влияют ли девайсы на процесс воспитания. Результаты сравнили с самой популярной техникой среди молодых женщин нашего времени.

Лидирующую позицию в категории бытовой техники заняла стиральная машина, за нее проголосовало 30% опрошенных женщин, посудомойка оказалась на втором месте – 27%, третье место между собой разделили сушильная машина и робот-пылесос – по 20%.Отдельно был задан вопрос об электронике, которой раньше не хватало женщинам. Самым желанным оказался подогреватель для бутылочки, за который проголосовали почти 30% от всех респондентов. Всего на несколько сотых меньше голосов получил смартфон. Радио-няня и электронный градусник получили 24% и 20% голосов, соответственно, но большая часть, а именно 30%, отметила нехватку «другой» электроники.Почти 50 % респондентов согласились с тем, что современная техника облегчает процесс воспитания детей, благодаря тому, что экономит время на бытовые задачи. При этом, 24% женщин ответило, что современные девайсы никак не влияют на воспитание ребенка.На вопрос, чем женщины от 45 лет пользуются сейчас, самым популярным вариантом ответа стала стиральная машина, второе место заняли девайсы – смартфон и планшет, третье место разделили между собой мультиварка и блендер.Специалисты Ситилинка решили исследовать, что чаще всего в этом году покупали молодые женщины в возрасте от 25 до 35 лет из бытовой техники, электроники и товаров для материнства.Самыми покупаемыми девайсами ожидаемо стали смартфоны, составившие 47% от всех покупок женщин 25-35 лет. Наиболее популярными товарами среди мелкой бытовой техники стали пылесосы (16% от всех покупок, совершаемых женщинами целевой группы). Второе, третье и четверное место между собой разделили электрические чайники, микроволновые печи и блендеры ¬- 14%, 9% и 8% соответственно.Самыми популярными товарами из категории техники для мам и малышей стали радио-няня Motorola AM21, подогреватель детского питания Beurer BY52 и молокоотсос ручной Philips Avent Natural.Опрос проводился при помощи сервиса маркетинговых исследований Яндекс Взгляд. В опросе приняли участие более 1 200 женщин в возрасте от 45 лет.Ситилинк входит в топ-3 крупнейших интернет-магазинов России. У компании 250 тысяч корпоративных клиентов. Ситилинк продает порядка 150 тысяч наименований цифровой и бытовой техники, электроники, а также электротранспорта, автомобильной электроники и освещения. Сейчас у компании 900 магазинов-складов и пунктов выдачи заказов в 400 городах России. В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества и другие цифровые услуги.