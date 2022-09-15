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Новости IT-рынка admin
Ситилинк выяснил, какие модели нового iPhone наиболее интересны
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Российский ритейлер Ситилинк открыл сбор заявок на новые модели телефонов от Apple - iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro и Pro Max. В сети сообщили, что планируют поставить смартфоны после старта продаж на глобальном рынке.

Оставить предзаказ можно на официальном сайте. Компания собирает заявки на смартфоны и планирует первым сообщить о старте продаж оставившим заявку.

За 5 дней с момента открытия предзаказа самой популярной моделью стал iPhone 14 Pro Max. Количество заявок на эту модель на 21% больше, чем на iPhone 14 Pro и в 4 раза больше, чем на iPhone 14. На модель iPhone 14 Plus оставлено наименьшее число заявок.

По данным Ситилинка, Apple стал лидирующим брендом смартфонов по продажам в деньгах за первое полугодие 2022 года. В штучном выражении бренд в продажах ритейлера спустился с 3-го места первого полугодия 2021 года на 4-е место в этом году. Топ-3 брендов по продажам в штуках составили Xiaomi, Samsung и Realme. Чаще всего покупатели приобретали среди смартфонов Apple в указанный период iPhone 11 на 128Gb в черном и фиолетовом цветах и iPhone 12 на 128Gb в черном цвете.

#ситилинк
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