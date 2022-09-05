В Ситилинк завезли последние MacBook от Apple на процессоре M2. Продажи стартовали 3 сентября на сайте компании - у первого среди крупных ритейлеров техники и электроники.
Стоимость MacBook Pro A2338 M2 8 core 8ГБ, 256ГБ SSD составляет 149 990 рублей.
Алексей Дашкевич, руководитель направления “Ноутбуки и ПК” отдела закупок Ситилинка, назвал цены на ноутбуки на новых чипах низкими при условии уплаты пошлин и налогов при импорте, а также наличии гарантии от продавца, которую зачастую не предоставляют менее крупные игроки рынка.
По данным Ситилинка, ноутбуки компании Apple входят в топ-5 брендов по продажам в Ситилинке в деньгах в I полугодии 2022 года. В этом году первые четыре строчки занимают бренды Asus, Lenovo, HP, Acer. Бренд сохранил свою позицию в рейтинге, в прошлом году компания также занимала 5 строчку. Продажи бренда по сравнению с прошлым годом выросли на 47%.