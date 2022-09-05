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Редакция
Новости IT-рынка admin
В Ситилинке стартовали продажи последней модели MacBook от Apple
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В Ситилинк завезли последние MacBook от Apple на процессоре M2. Продажи стартовали 3 сентября на сайте компании - у первого среди крупных ритейлеров техники и электроники.

Стоимость MacBook Pro A2338 M2 8 core 8ГБ, 256ГБ SSD составляет 149 990 рублей.



Алексей Дашкевич, руководитель направления “Ноутбуки и ПК” отдела закупок Ситилинка, назвал цены на ноутбуки на новых чипах низкими при условии уплаты пошлин и налогов при импорте, а также наличии гарантии от продавца, которую зачастую не предоставляют менее крупные игроки рынка.

По данным Ситилинка, ноутбуки компании Apple входят в топ-5 брендов по продажам в Ситилинке в деньгах в I полугодии 2022 года. В этом году первые четыре строчки занимают бренды Asus, Lenovo, HP, Acer. Бренд сохранил свою позицию в рейтинге, в прошлом году компания также занимала 5 строчку. Продажи бренда по сравнению с прошлым годом выросли на 47%.
#ситилинк
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Yoda_
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Статью писал чел из разряда "процессор под столом стоит чёрный такой".
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Vlud Karo
15:54
на радеон 7 похожа
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daimos
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Тварь такая, что ж ты такая красивая-то
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pckot
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Ядрило
15:45
Самый лучший автомобиль, это тот, который собран тобой, а не дядей в Mercedes-Benz, который тебя хочет нaeбaeть. Несомненно ты сделаешь лучше чем Mercedes-Benz. Ты же гений.
Покупка брендового компьютера - плата за эксклюзивность и качество или...
Мать шешенбека
15:45
+
Образец Core i9-13900K показал неоднозначные результаты в играх и вполне ожидаемые в тестах
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