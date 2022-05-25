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Онлайн-ритейлер Ситилинк перешел на электронные чеки
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Ситилинк - один из крупнейших онлайн-ритейлеров России сообщил, что перешел на электронные чеки. Возможность получать электронные чеки вместо бумажных появилась у покупателей розничных магазинов сети 24 мая.

Сейчас при получении заказа в пункте выдачи или при доставке курьером у покупателя есть возможность получить бумажный чек или электронный. Постоянным покупателям чек будет приходить на электронную почту или по номеру телефона, новым клиентам необходимо будет сообщить номер телефона на кассе при завершении покупки.

Электронный чек можно получить на любую категорию товаров – от телевизора до детского автокресла. При этом клиенты могут в течение любого срока обратиться в магазин и получить копию бумажного чека, который можно распечатать на кассе из архива.

Возврат товара осуществляется по номеру заказа, чек при этом не требуется. В случае необходимости сотрудники компании могут зайти на платформу к оператору фискальных данных и в режиме онлайн проверить чек. Поэтому нет необходимости хранить бумажный чек, который со временем выцветает, чтобы решить вопрос с возвратом. Все данные о продаже переданы в налоговую и хранятся в ОФД.

"Переход на электронные чеки поможет нашим покупателям получить более удобный способ учета своих расходов, а также позволит не хранить многочисленные чеки. Электронные чеки имеют такую же юридическую силу, как и бумажные. Также это позволит Ситилинку сократить издержки на печать чеков. В прошлом году чеки были напечатаны для 13 миллионов заказов.", - заявил Сергей Потопнин, финансовый директор Ситилинка.



Про Ситилинк

Ситилинк входит в топ-3 крупнейших интернет-магазинов России. Ситилинк продает более 150 тысяч наименований цифровой и бытовой техники, а также автотовары, офисную и садовую мебель, канцелярию, детские товары и спорттовары, сантехнику и электрику. Сейчас у компании более 1000 магазинов-складов и пунктов выдачи заказов в 500 городах России. В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества и другие цифровые услуги.
#ситилинк
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