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Редакция
Новости IT-рынка admin
Ситилинк зафиксировал рост спроса на умные колонки
Умная колонка – подарок первого квартала
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Один из крупнейших интернет-магазинов России, Ситилинк зафиксировал рост спроса на умные колонки в первом квартале 2022 года. По итогам первого квартала продажи умных колонок в Ситилинке выросли в штучном выражении в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Москве продажи умных колонок в штуках выросли на 103%, а в Нижнем Новгороде – на 87% по сравнению с прошлым годом. Также среди городов с самым высоким спросом оказались Санкт-Петербург, Самара и Краснодар.

«Умные колонки являются станцией для управления системами дома. Но также они являются отдельным устройством, которое часто выбирают в качестве необычного и полезного подарка. Доля устройств Яндекс среди всех продаж умных колонок в первом квартале составила 92%. – комментирует Иван Поликарпов, руководитель дивизиона закупок «Офисной техники, сетевого оборудования и аксессуаров» компании «Ситилинк». – Появление новых моделей Яндекс.Станции стимулировало рост продаж, особенно это было заметно перед гендерными праздниками и Новым годом».

Пик продаж умных колонок пришелся на 1-ю (3-9 января), когда покупатели еще продолжали дарить новогодние и рождественские подарки, и 8-ю неделю года (21-27 февраля). Ситилинк работает как с физическими, так и с юридическими лицами. Чаще всего умные колонки приобретают розничные покупатели (физические лица). Самыми популярными умными колонками в первом квартале стали Яндекс. Станция Лайт, Яндекс. Станция Мини и Яндекс. Станция Мини 2. Среди всей портативно акустики лидером остался в первом квартале JBL.

Производители умных устройств стремятся объединить умные гаджеты (розетки, лампочки, медиаплееры и другие устройства) в единую систему «умного дома», которая позволяет управлять техникой через интернет. Умные колонки дают возможность управлять устройствами, которые подключены к системе посредством голосовых команд. Топ-3 по популярности бренда в категории «умный дом» в первом квартале составили Aqara, Яндекс и Digma.



Про Ситилинк

Ситилинк входит в топ-3 крупнейших интернет-магазинов России. Ситилинк продает более 150 тысяч наименований цифровой и бытовой техники, а также автотовары, офисную и садовую мебель, канцелярию, детские товары и спорттовары, сантехнику и электрику. Сейчас у компании более 1000 магазинов-складов и пунктов выдачи заказов в 500 городах России. В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества и другие цифровые услуги.
#ситилинк
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