Новый логистический комплекс Ситилинка занимает более 15 тысяч квадратных метров и станет хабом для всех операций в Северо-Западном регионе. Сейчас центр обрабатывает более 90 грузовых машин в сутки, на 4-х уровневых мезонинах может храниться более 80 тысяч наименований товаров. Эффективную работу распределительного центра обеспечивают элементы автоматизации – конвейерная подача товара с этажей мезонина.
В хабе также расположен розничный магазин. Благодаря подключенному к логистическому комплексу магазину компании, представленный ассортимент доступен к заказу и получению на месте в течение 15 минут.
Интерактивный шоурум – новое инновационное бесплатное пространство для гостей и жителей Санкт-Петербурга. Концепция предполагает объединение нового формата шоппинга, обучения и отдыха в едином пространстве. Шоурум, площадью 3 тысячи квадратных метров, включает в себя 25 тематических локаций с интерактивными инсталляциями для тест-драйва современных устройств. Слоган проекта «Тестируй, играй, выбирай!». В шоуруме представлено 2 тысячи современных устройств для тестирования от 50 зарубежных и российских брендов, среди которых Samsung, Xiaomi, Asus, Logitech, Huawei, Kitfort, iRU и другие.
«Мы рады, что на карте Санкт-Петербурга появился новый объект, в котором Ситилинку удалось представить традиционный ритейл в новом инновационном формате. Уверены, что логистический хаб позволит охватить быстрой доставкой Северо-Западный регион, а шоурум даст возможность отечественным производителям техники показать свои товары широкому кругу потребителей», - прокомментировал Кирилл Соловейчик, председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.
«Санкт-Петербург – прогрессивный и молодёжный город, который задает тренды развития городской жизни и культуры. Мы сделали новое пространство, точку притяжения для людей разного возраста. Шоурум Ситилинка – это инновационное пространство, место, где наши покупатели могут получить новый опыт, попробовать передовые технологии», – прокомментровал Михаил Славинский, генеральный директор Ситилинка.
Про шоурум Ситилинка
На первом этаже шоурума представлен магазин, «технобар» с роботизированной рукой для выбора устройств, зона технологий умного дома, зона кухни, автомобиль «буханка» в стиле киберпанк, зона сайлент диско* и другие локации. Второй этаж объединяет спортивную и детскую зону, компьютерный клуб с возможностью тестирования VR-технологий и 8K-гейминга, коворкинг и лекторий.
На базе шоурума Ситилинк записывает обзоры флагманской техники, проводит видео тест-драйвы. В плане проекта проведение мастер-классов по инженерной и технологической тематике, кулинарному мастерству и другим направлениям.
Новый хаб расположен по адресу: Пулковское шоссе, д. 43, корп. 2, лит. А. Каждые 20 минут до шоурума ходит бесплатный автобус от метро Московская. Для личного транспорта есть большая бесплатная парковка.
Сайт шоурума
Про Ситилинк
Ситилинк входит в топ-3 крупнейших интернет-магазинов России. Ситилинк продает более 150 тысяч наименований цифровой и бытовой техники, а также автотовары, офисную и садовую мебель, канцелярию, детские товары и спорттовары, сантехнику и электрику. Сейчас у компании более 1000 магазинов-складов и пунктов выдачи заказов в 500 городах России. В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества и другие цифровые услуги.
*сайлент диско – это тихая дискотека или мероприятие, на котором люди танцуют под музыку, которую слушают в наушниках.