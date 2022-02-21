Товарооборот Ситилинка вырос на 26% по сравнению с предыдущим годом и составил 175 млрд. рублей

Ситилинк открыл 262 новые точки в 2021 году, теперь сеть включает 1069 магазинов и пунктов выдачи заказов по всей России

Площадь рознично-складской сети в 2021 году увеличилась в 1,5 раза и достигла 253 тыс. квадратных метров, общая площадь, включая логистические мощности, составляет 400 тыс. квадратных метров

В 2021 году Ситилинк выдал более 13,8 миллионов заказов

Ежедневная аудитория сервиса около 2,3 млн человек

Москва, 21 февраля 2022 года. Ситилинк , одна из крупнейших российских компаний в сфере электронной коммерции, впервые объявляет финансовые и операционные результаты за 2021 год.“В 2021 году Ситилинк продолжил активно расти, увеличив товарооборот больше, чем на четверть. Мы продолжаем активно развивать нашу рознично-складскую сеть по всей России и за прошлый год открыли 262 новые точки по всей России – от небольших пунктов выдачи до крупных объектов с лучшим ассортиментов в городе. Ситилинк не только расширяет ассортимент в своих традиционных товарных категориях – электронике и компьютерной технике, но и активно добавляет новые категории для наших покупателей – товары для дома, сада, автотовары и другие», — сказал Михаил Славинский, генеральный директор компании «Ситилинк».В 2021 году Ситилинк продолжил наращивать свой товарооборот, одновременно расширяя географическое присутствие и увеличивая экспертизу в товарных категориях. Товарооборот Ситилинка вырос на 26% по сравнению с предыдущим годом и составил 175 млрд. рублей.Главная задача Ситилинка остается прежней — поддерживать рост российского рынка электронной коммерции и быть полезным и выгодным сервисом как для розничных покупателей, так и для корпоративных клиентов. В 2021 году ежедневная аудитория интернет-площадки в пике составила более 2,3 млн человек, а число активных корпоративных клиентов выросло до 253 тысяч.Главной задачей Ситилинка остается обеспечение товаром покупателя «здесь и сейчас», поэтому в 2021 компания продолжила расширять свое присутствие в городах по всей России. На конец 2021 года 1069 точек открыты в 500 городах России всех 8 федеральных округов. За 2021 год рознично-складская сеть выросла в 1,5 раза до 253 тыс квадратных метров, а общая площадь всех объектов составляет 400 тыс. кв. метров.В 2021 году открылось 5 новых объектов больших форматов с ассортиментом более 35 тысяч товарных позиций в наличии. Теперь жители Саратова, Санкт-Петербурга, Волгограда, Омска и Челябинска смогут получить доступ к самому широкому ассортименту товаров своем городе. Компания также впервые открыла полноформатные магазины на Дальнем Востоке.Городами-лидерами по динамике роста год к году стали Петрозаводск, Улан-Удэ, Новокузнецк, Ангарск, Новокуйбышевск, которые показали рост оборота в 8-10 раз за счет открытия новых точек и расширения ассортимента в регионе.В ноябре 2021 года Ситилинк открыл логистический хаб в Санкт-Петербурге площадью 14 тысяч квадратных метров, чтобы расширить ассортимент и сделать более быструю доставку по Северо-Западному региону. Всего Ситилинк использует 4 логистических хаба общей площадью более 138 тысяч квадратных метров: в Московской области, в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В 2022 году компания удвоит логистические мощности.Ситилинк продолжает расширять ассортимент. Сейчас на площадке представлено около 150 тысяч товарных позиций. Онлайн-магазин планирует увеличить ассортимент до 1 миллиона товарных позиций, открывая новые категории и наполняя ассортиментом уже существующие.Топ категорий по объему продаж в 2021 году стали «Ноутбуки и компьютеры», «Мобильная связь и планшеты» и «Комплектующие и серверное оборудование», «ТВ», «Офисная техника и периферия».Согласно данным GFK, каждый шестой ноутбук в 2021 году в России был продан Ситилинком. Самым популярным товаром стала бумага Sylvamo Svetocopy, которую купили более 115 тысяч раз, а в чеках покупателей чаще всего (47 тысяч раз) встречались Накопители SSD Kingston SATA III 240Gb.В 2021 году Ситилинк существенно расширил ассортимент. Товарооборот по новым категориям вырос в 2,8 раз по сравнению с предыдущим годом. Наибольший прирост спроса был зафиксирован в категориях «Спортинвентарь» (в 7 раз), «Колеса и диски» (в 6 раз), а также в 2,5 раза выросли категории FMCG и детских товаров.В 2021 году были запущены новые категории – «Автозапчасти», «Строительные материалы», «Сантехника», «Рыбалка», которые со старта показали очень высокие темпы роста.В 2021 году компания представила редизайн логотипа и новый слоган – «Лучшее для тебя». Для привлечения молодежной и женской аудитории компания начала сотрудничать с новыми амбасадорами – Аллой Михеевой и Евгением Чебатковым.





В стремлении создать экспертное сообщество компании и аудитории Ситилинк увеличил количество каналов коммуникации. Ретейлер запустил свой Журнал, где эксперты рассказывают, как выбирать технику и пользоваться ей, отвечают на важные вопросы и тестируют гаджеты. Видеоконтент с распаковками новых товаров, советами по подбору устройств и необычными опытами доступен на страницах бренда в видеохостинге YouTube и сервисе TikTok.

реклама





В 2021 году Ситилинк запустил мобильное приложение, которое на старте установили более 487 тысяч человек. Приложение является еще одним элементом платформы Ситилинка, которая предполагает мультиформатные и мультиканальные покупки, а также станет еще одним каналом для экспертных ответов покупателям – будет включать ответы от производителей товаров, консультантов по технике и экспертного сообщества.



Про Ситилинк



Ситилинк входит в топ-3 крупнейших интернет-магазинов России. Ситилинк продает более 150 тысяч наименований цифровой и бытовой техники, а также автотовары, офисную и садовую мебель, канцелярию, детские товары и спорттовары, сантехнику и электрику. Сейчас у компании более 1000 магазинов-складов и пунктов выдачи заказов в 500 городах России. В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества и другие цифровые услуги.