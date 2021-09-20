Серверы с профессиональными видеокартами NVIDIA RTX A4000 и RTX A5000
Выпуск нового в оборудования, учет рыночных тенденций и внимательное отношение к потребностям пользователей помогают нам разрабатывать новые продукты для более эффективного решения задач корпоративных клиентов. На смену устаревшей серии GTX10 и дефицитной RTX30 пришли наследницы серии Quadro — GPU A4000 и А5000. Именно за счет серверов с новыми видеокартами мы расширили свой серверный парк и предлагаем вам оценить производительность и экономичность нового решения.
Все новые GPU NVIDIA создаются на базе текущей архитектуры Ampere.
Ampere использует 8-нм техпроцесс от Samsung и поддерживает высокоскоростную память GDDR6, HBM2 и GDDR6X. Память GDDR6X является шестым поколением памяти DDR SDRAM и может достигать скорости до 21 Гбит/с. В А5000 и А4000 Nvidia использует ядра RT 2-го поколения и тензорные ядра 3-го поколения, позволяющие обеспечить двукратный прирост производительности по сравнению со старыми ядрами Turing. GPU карты используют стандарт PCIe Gen 4, что позволяет убрать узкие места при обмене данными с GPU.
В Ampere используется новая версия CUDA 8+. На чипе теперь есть два потоковых мультипроцессора FP32, что обеспечивает рост производительности FP32 по сравнению с картами на базе Turing. Старшие GPU A5000 и выше поддерживают NVLink 3.0 для объединения карт парами - это приводит к кратному увеличению производительности.
Видеокарты NVIDIA RTX A4000 и RTX A5000 были анонсированы в апреле 2021 года.
|Quadro RTX 4000
|GTX 1080 ti
|NVIDIA RTX A4000
|NVIDIA RTX A5000
|RTX 3090
|Архитектура
|Turing
|Pascal
|Ampere
|Ampere
|Ampere
|Техпроцесс
|12 nm FinFET
|16 нм FinFET
|8 нм
|8 нм
|8 нм
|Графический процессор
|TU104
|GP102
|GA102
|GA104
|GA102
|Количество транзисторов
|11,800 млн
|13,600 млн
|17,400 млн
|28,300 млн
|28,300 млн
|Пропускная способность памяти
|416.0 Гб/с
|484 Гб/с
|448 GB/s
|768 GB/s
|936.2 Гб/с
|Разрядность шины видеопамяти
|256 бит
|352 бит
|256 бит
|384 бит
|384 бит
|Память GPU
|8 Гб GDDR6
|11 ГБ GDDR5X
|16 ГБ GDDR6
|24 ГБ GDDR6
|24 ГБ GDDR6X
|Память ECC
|нет
|нет
|да
|да
|нет
|Ядра CUDA
|2304
|3584
|6 144
|8192
|10496
|Тензорные ядра
|288
|192
|256
|328
|Ядра RT
|36
|48
|64
|82
|SP perf
|7.1 терафлопс
|19,2 терафлопс
|27,8 терафлопс
|35,6 терафлопс
|RT Core performance
|нет
|нет
|37,4 терафлопс
|54,2 терафлопс
|69,5 терафлопс
|Tensor performance
|57.0 терафлопс
|153,4 терафлопс
|222,2 терафлопс
|285 терафлопс
|Максимальная мощность
|160 Вт
|250 Вт
|140 Вт
|230 Вт
|350 Вт
|Интерфейс
|PCIe 3.0 x16
|PCI Express 3.0 x16
|PCI-E 4.0 x16
|PCI-E 4.0 x16
|PCIe 4.0 x16
|Разъемы
|ДП 1.4 (3)
|ДП 1.4 (4)
|ДП 1.4 (4)
|ДП 1.4 (4)
|Форм-фактор
|1 слот
|2 слота
|1 слот
|2 слота
|2-3 слота
|Программное обеспечение vGPU
|нет
|нет
|нет
|есть неограниченно
|есть с ограничениями
|Nvlink
|нет
|нет
|нет
|2x RTX A5000
|есть
|Поддержка CUDA
|7.5
|6.1
|8.6
|8.6
|8.6
|Поддержка VULKAN
|есть, 1.2.131
|есть, 1.2.131
|есть
|есть
|есть, 1.2
|Цена (руб.)
|115 000
|66 000
|125 000
|190 000
|215 000
На новых картах куда больше памяти, это позволяет эффективно работать с нейросетями и изображениями.
Другим существенным отличием RTX A4000 и RTX A5000 является аппаратное ускорение размытия движения, позволяющее значительно сократить время и затраты на при рендеринге.
В старших картах от RTX A5000 есть поддержка vGPU - NVIDIA RTX vWS что позволяет обеспечить совместное использование вычислительных ресурсов и виртуальных GPU несколькими пользователями.
В среднем новые видеокарты NVIDIA обгоняют по производительности старую линейку Quadro в 1,5-2 раза и потребляют меньше электричества.
Тестирование HOSTKEY
Мы провели собственное тестирование профессиональных видеокарт NVIDIA RTX A5000 и A4000 и сравнили их с RTX 3090 и Quadro RTX 4000 – представителем предыдущего поколения профессиональных видеокарт компании NVIDIA.
Описание тестовой среды:
- Процессор OctaCore Intel Xeon E-2288G, 3,5 GHz
- 32 GB DDR4-3200 ECC DDR4 SDRAM 1600 МГц
- Samsung SSD 980 PRO 1TB (1000 GB, PCI-E 4.0 x4)
- Серверная материнская плата Asus P11C-I Series (1 PCI-E x16, 1 M.2, 2 DDR4 DIMM, 2x Gigabit LAN + IPMI)
- Microsoft Windows 10 Professional 64-разрядная.
Tест V-Ray GPU RTX
Tест V-Ray GPU CUDA
Тесты V-Ray GPU CUDA и RTX позволяют измерить относительную производительность GPU при рендеринге. GPU RTX A4000 и RTX A5000 значительно превосходят по производительности Quadro RTX 4000 и GeForce GTX 1080 Ti (тест V-Ray GPU RTX на этой карте провести невозможно, т.к. она не поддерживает технологию RTX), но уступают RTX 3090, что объясняется высокой пропускной способностью памяти (936.2 Гб/с против 768.0 Гб/с у RTX A5000) и количеством потоковых процессоров (10496 против 8192 у RTX A5000).
«Собаки против кошек»
Для сравнения производительности GPU для нейросетей мы используем набор данных «Собаки против кошек» - тест анализирует содержимое фотографии и различает изображена на фото кошка или собака. Все необходимые исходные данные находятся здесь. Мы запускали этот тест на разных GPU и в различных облачных сервисах, получили следующие результаты:
Полный цикл обучения
Полный цикл обучения тесовой нейросети занял от 5 до 30 минут. Результат NVIDIA RTX A5000 и A4000 составил 07:30 и 9:10 минут соответственно. Быстрее единичных NVIDIA RTX A5000 и A4000 работал только GPU сервер с 8 картами GeForce RTX 2080Ti и потреблением электричества около 2 кВт/час . Видеокарты Tesla V100 прошлого поколения доступны в сервисах Google Cloud Compute Engine, Microsoft Azure и Amazon Web Services и показали наилучший результат из протестированных там карт.
Сколько стоит обучить нейросеть в разных местах?
На графике представлена стоимость обучения модели с использованием различных сервисов для следующих конфигураций:
- AWS - AWS p3.2xlarge
- Google Cloud - GCP Compute Engine
- Microsoft Azure - Tesla V100
- HOSTKEY - RTX А4000, RTX A5000
Заключение
Новые профессиональные видеокарты NVIDIA RTX A5000 и A4000 являются оптимальным решением для использования в GPU-серверах и позволяют выполнять сложные вычисления, производить быструю обработку больших массивов данных.
Переход на новую архитектуру Ampere позволил значительно увеличить производительность новых профессиональных видеокарт компании NVIDIA. Улучшенные тензорные ядра и ядра RT значительно улучшают качество и возможности трассировки лучей в реальном времени. Объем памяти в 16 Гб у NVIDIA RTX A4000 и 24 Гб у RTX A5000 позволяет обрабатывать большие массивы данных. Мостик NVLink для A5000 объединяет две карты в одну, что позволяет работать с 48Гб высокопроизводительной памяти.
Лицензия на драйверы NVIDIA для профессиональных GPU никак не ограничивает их использование в центрах обработки данных, в отличие от их игровых версий.
HOSTKEY рекомендует использовать современные выделенные и виртуальные GPU сервера для рендеринга сцен, транскодинга видео, обучения нейросетей и обработки данных уже обученными сетями. Если есть стабильный большой объем данных для обработки - аренда выделенных GPU серверов может на порядок повысить скорость обработки за те же деньги или сэкономить на инфраструктуре существенные финансовые ресурсы.
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