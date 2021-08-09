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На сайте Asus продают ROG Phone 5 с выгодой 5000 рублей

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В фирменном магазине ASUS действует ограниченное предложение: флагман мобильного гейминга ROG Phone 5 с выгодой 5000 рублей! Этот игровой смартфон вобрал в себя самые передовые компоненты технологии ASUS в области гейминга и киберспорта, включая процесссор Qualcomm Snapdragon 888 5G, суперскоростной дисплей (144 Гц / 1 мс) со сниженным временем реакции на действия пользователя и аккумулятор огромной емкости (6000 мА•ч). Точную стрельбу обеспечат улучшенные сенсоры AirTrigger 5, а полное погружение в игровой процесс - культовая аудиосистема GameFX.



ROG Phone 5 - это смартфон для тех, кто не боится мечтать!

Подробнее тут.
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