Мониторы ASUS с разъемами USB C набирают популярность в Европе
Москва, Россия, 13 июля 2021 года — В 2020 году спрос на мониторы ASUS ProArt и ZenScreen с разъемами USB-C® в регионе EMEA (страны Европы, Ближнего Востока и Африки) увеличился на 123% по сравнению с предыдущим годом. Согласно данным аналитического агентства CONTEXT, на европейском рынке спрос на ЖК-мониторы с разъемами USB-C в 2020 году увеличился на 68% по сравнению с 2019 годом. Интерфейс USB-C обретает все большую популярность и становится новым стандартом для подзарядки устройств и передачи данных. Многие производители переходят на этот компактный и универсальный разъем, отказываясь от предыдущих стандартов USB. На сегодняшний день большая часть новых ноутбуков, смартфонов и мониторов имеют порт USB-C.
Спрос на мониторы ASUS серии ProArt с разъемом USB-C в регионе EMEA (страны Европы, Ближнего Востока и Африки) вырос на 40% в 2020 году. Дисплеи ProArt предлагают превосходное качество изображения. Эта серия включает модели с поддержкой формата HDR и высокой яркостью экрана, такие как PA32UCG-K и PA32UCX-PK, для профессионалов и модели PA279CV, PA278CV и PA247CV с сертификацией Calman Verified для более широкой аудитории пользователей, которым для создания медиаконтента требуется исключительная точность цветопередачи. Каждый монитор серии оснащен встроенным портом USB-C для высокоскоростной передачи данных и подзарядки мобильных устройств с мощностью 65 Вт.
ZenScreen – самая популярная в мире серия портативных мониторов. Эти компактные, универсальные, эргономичные устройства позволяют продуктивно работать или наслаждаться отдыхом за просмотром фильма в любом месте и в любое время. В связи с массовым переходом на удаленный режим работы в 2020 году эти мониторы обрели большую популярность среди пользователей ноутбуков, поскольку они позволяют легко увеличить экранное пространство для работы и развлечений.
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О компании ASUS
Будучи всемирно известным производителем лучших материнских плат, ПК, мониторов, видеокарт и маршрутизаторов, компания ASUS стремится к мировому лидерству в сфере инновационных технологий для игр, продуктивной работы и создания медиаконтента и была признана «Лучшим брендом ноутбуков» 2020 года по версии Laptop Mag. Безоговорочно следуя девизу «В поисках невероятного», свыше 5000 первоклассных инженеров-разработчиков в штате компании трудятся над созданием «умных» технологий будущего, приносящих комфорт и радость каждому пользователю. В 2020 году ASUS завоевала несколько тысяч престижных международных наград, стала одной из наиболее уважаемых компаний мира по версии журнала Forbes, а также вошла в число вызывающих наибольшее восхищение компаний по версии издания Fortune.
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