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Ситилинк рассказал как не попасться мошенникам при онлайн-покупках

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По данным МВД России за 2020 год число преступлений, совершенных с использованием сети «Интернет» возросло на 91,3%, при помощи средств мобильной связи – на 88,3%. Одним из популярных инструментов работы киберпреступников являются поддельные сайты интернет-магазинов. Одна из крупнейших сетей магазинов электроники и бытовой техники «Ситилинк» дала рекомендации покупателям, как отличить фишинговый сайт от официального магазина.

В первую очередь покупатель должен внимательно посмотреть адрес сайта магазина в строке браузера. Защищенные соединения имеют SSL-сертификат безопасности, который обеспечивает шифрованное соединение между пользователем и сайтом. Адрес страницы будет начинаться с https://. Символ «s» обозначает secure, «защищенный», также можно смотреть на символ «замочка» перед URL. SSL-сертификат является подтверждением, что сайт авторизован и принадлежит конкретному владельцу. Не стоит переходить на сайт, если браузер сообщает о проблемах или, что вендор, выдавший данный сертификат не известен браузеру.

Необходимо внимательно проверить доменное имя сайта. Опечатки, замена букв цифрами и пропуск символов должен насторожить пользователя. Проверить сайт можно в REG.RU. Стоит посмотреть и дату создания сайта, недавно появившаяся интернет-витрина вызывает подозрения в подлинности. У большинства крупных компаний есть страницы в социальных сетях, а также карточки на геосервисах, где можно сверить корректность домена, не стоит пренебрегать этим методом.

Важно проверить наличие описания условий оплаты и доставки, а также политики обработки персональных данных. Интернет-магазин обязан указать реквизиты компании, это публичная информация и ее отсутствие также свидетельствует о мошеннической странице в интернете. Чаще всего реквизиты размещаются в «подвале» сайта. Пользовательское соглашение не является обязательным документом для размещения на интернет-витрине. Крупные ретейлеры стараются предоставить больше полезной информации для покупателей, и его наличие становится еще одним знаком, что пользователь находится на официальной странице магазина.

Наполненность сайта также может помочь выявить мошенников. Интернет-магазины, которые давно существуют на рынке, имеют заполненные карточки товаров с описанием, фотографиями и характеристиками. Контакты, история компании, услуги, отзывы и другие разделы с качественной информацией помогут убедиться, что сайт не является фишинговым. Чем больше заполненных страниц и данных, тем меньше вероятность встретиться с мошенниками. Слишком низкая цена на товар по сравнению с рынком, а также e-mail-рассылки с неизвестных адресов с акционными предложениями частый инструмент привлечения внимания киберпреступников.

«Сейчас интернет-шоппинг стал очень популярным у россиян, что стимулирует мошенников чаще изобретать новые схемы по получению выгоды у пользователей, – рассказывает Анастасия Скороходова, директор юридического департамента компании «Ситилинк». – Ретейлеры постоянно сталкиваются с фишинговыми сайтами. Мы регулярно проводим мониторинг по поиску сайтов-клонов компании. При выявлении такого сайта компания направляет претензию регистраторам и администраторам домена, подает заявление в правоохранительные органы, а также исковые заявления в суд на администраторов домена. С начала 2020 года с помощью наших специалистов было обнаружено и закрыто более 20 фишинговых сайтов, которые выдавали себя за нашу интернет-витрину. Мы стремимся сделать онлайн-торговлю более безопасной для пользователей, сотрудники контакт-центра компании всегда готовы проконсультировать покупателей. Также мы всегда с благодарностью принимаем обратную связь от пользователей об обнаружении сайта-клона нашей сети и максимально оперативно прорабатываем, выявленную проблему».

Компания рекомендует обращаться к проверенным продавцам и не бояться онлайн-покупок. Единожды проверив сайт на достоверность, покупатель обезопасит свои финансы и сделает дальнейшее сотрудничество с ретейлером еще более комфортным. Если пользователь нашел сайт-клон, то сообщив информацию в компанию, он не только обезопасит себя и других покупателей, но также поможет бороться с киберпреступностью.
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