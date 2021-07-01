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Oral-B принял участие в Международном мобильном конгрессе 2021

28 июня в Барселоне стартовала одна из крупнейших выставок мобильной индустрии с участием международных компаний, создающих новейшие IT-решения, которая проходит в гибридном формате и продлится до 1 июля. Бренд Oral-B представил свои ведущие разработки, направленные на продвижение здоровых привычек по уходу за полостью рта — с заботой о людях и о планете.
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Современная стоматология обладает потрясающими возможностями. Несмотря на это, одними из самых распространенных болезней во всем мире остаются заболевания полости рта, которые затрагивают почти 3,5 млрд человек. Поддерживая стоматологов в их борьбе за здоровые улыбки, в рамках ежегодного Международного мобильного конгресса (MWC) 2021 бренд Oral-B — один из глобальных лидеров среди производителей электрических зубных щеток — рассказал о том, как простые повседневные привычки, например, использование электрической щетки, могут оказать положительное влияние на здоровье человека, семьи и всей планеты.

Чтобы изучить последние исследования, связывающие здоровье полости рта и общее состояние здоровья, бренд Oral-B объединился с научно-популярным изданием Scientific American и его подразделением Custom Media Division (SACM). «Многие люди не знают о влиянии хронических заболеваний пародонта на более широкие системные заболевания, и мы считаем своим долгом вести просветительскую работу в этой области. Мы верим, что партнерство Oral-B с Scientific American сыграет важную роль в разработке будущих инноваций, подготовке специалистов и обучении потребителей», — отметил Бенджамин Бинот, старший вице-президент категории «Уход за полостью рта» P&G в Европе.



Здоровье человека

Исследования показывают, что заболевания полости рта могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, поэтому очень важно обращать внимание на ранние симптомы: опухшие или раздраженные десны могут говорить о начале болезни. Причиной заболеваний зубов и десен чаще всего становится скопление зубного налета, который содержит миллионы бактерий. Вызывая воспаление десен, через систему кровообращения они разносятся по всему организму и способны не только привести к потере зубов, но и спровоцировать развитие других серьезных системных заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания, диабет и осложнения в период беременности.

Здоровье семьи

На здоровье полости рта у детей влияют индивидуальные физиологические особенности, возраст начала чистки зубов, соблюдение режима и качество чистки, а также тип зубной щетки. Уже с трех лет дети могут пользоваться электрическими щетками, а это значит, что родителям гораздо легче привить им привычку правильно ухаживать за зубами и всей полостью рта. Благодаря яркому дизайну щеток и приложению Magic Timer, Oral-B поможет мотивировать детей правильно чистить зубы в течение 2 минут утром и вечером.

Здоровье планеты

На выставке MWC 2021 бренд Oral-B озвучил свои новейшие обязательства в области устойчивого развития, направленные на продвижение здоровых привычек по отношению к окружающей среде и снижению негативного воздействия на нашу планету. Следовать этим здоровым привычкам — значит проявлять уважение к нашей планете и ее ресурсам, а добиться этого помогают простые правила:
  • выключать кран во время чистки зубов,
  • отключать зарядное устройство от сети, когда оно не используется,
  • сдавать на переработку упаковку и продукцию, пригодную для этого.
Следуя здоровым привычкам, мы меняем свой подход к жизни и делаем его более осознанным. Oral-B поддерживает нас в этом и помогает соблюдать простые правила гигиены полости рта, которые выводят заботу о здоровье на новый уровень.



Oral-B — это более 60 лет инноваций и передовых разработок, которые коренным образом меняют принципы ухода за полостью рта. Эксперты Oral-B постоянно совершенствуют свои технологии, чтобы миллионы людей по всему миру могли каждый день открыто и уверенно улыбаться. Запатентованная возвратно-вращательная технология одобрена Стоматологической ассоциацией России и Американской стоматологической ассоциацией (American Dental Association, ADA). Продукция производится в Германии, там же находится научно-исследовательский центр, где она проходит тестирования на эффективность и безопасность. В коллекции Oral-B — качественные и безопасные продукты для детей и взрослых: мануальные и электрические зубные щетки, ирригаторы, зубные нити и ополаскиватели.
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