выключать кран во время чистки зубов,

отключать зарядное устройство от сети, когда оно не используется,

сдавать на переработку упаковку и продукцию, пригодную для этого.

Современная стоматология обладает потрясающими возможностями. Несмотря на это, одними из самых распространенных болезней во всем мире остаются заболевания полости рта, которые затрагивают почти 3,5 млрд человек. Поддерживая стоматологов в их борьбе за здоровые улыбки, в рамках ежегодного Международного мобильного конгресса (MWC) 2021 бренд Oral-B — один из глобальных лидеров среди производителей электрических зубных щеток — рассказал о том, как простые повседневные привычки, например, использование электрической щетки, могут оказать положительное влияние на здоровье человека, семьи и всей планеты.Чтобы изучить последние исследования, связывающие здоровье полости рта и общее состояние здоровья, бренд Oral-B объединился с научно-популярным изданием Scientific American и его подразделением Custom Media Division (SACM). «Многие люди не знают о влиянии хронических заболеваний пародонта на более широкие системные заболевания, и мы считаем своим долгом вести просветительскую работу в этой области. Мы верим, что партнерство Oral-B с Scientific American сыграет важную роль в разработке будущих инноваций, подготовке специалистов и обучении потребителей», — отметил Бенджамин Бинот, старший вице-президент категории «Уход за полостью рта» P&G в Европе.Исследования показывают, что заболевания полости рта могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, поэтому очень важно обращать внимание на ранние симптомы: опухшие или раздраженные десны могут говорить о начале болезни. Причиной заболеваний зубов и десен чаще всего становится скопление зубного налета, который содержит миллионы бактерий. Вызывая воспаление десен, через систему кровообращения они разносятся по всему организму и способны не только привести к потере зубов, но и спровоцировать развитие других серьезных системных заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания, диабет и осложнения в период беременности.На здоровье полости рта у детей влияют индивидуальные физиологические особенности, возраст начала чистки зубов, соблюдение режима и качество чистки, а также тип зубной щетки. Уже с трех лет дети могут пользоваться электрическими щетками, а это значит, что родителям гораздо легче привить им привычку правильно ухаживать за зубами и всей полостью рта. Благодаря яркому дизайну щеток и приложению Magic Timer, Oral-B поможет мотивировать детей правильно чистить зубы в течение 2 минут утром и вечером.На выставке MWC 2021 бренд Oral-B озвучил свои новейшие обязательства в области устойчивого развития, направленные на продвижение здоровых привычек по отношению к окружающей среде и снижению негативного воздействия на нашу планету. Следовать этим здоровым привычкам — значит проявлять уважение к нашей планете и ее ресурсам, а добиться этого помогают простые правила:Следуя здоровым привычкам, мы меняем свой подход к жизни и делаем его более осознанным. Oral-B поддерживает нас в этом и помогает соблюдать простые правила гигиены полости рта, которые выводят заботу о здоровье на новый уровень.