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Renegade1979
13:39
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wwr222
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Кто тебе виноват,что все упирается в карту? Уже в 1080р во многих играх разница между ними довольна большая.
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Don-Pedro
13:37
Эта карточка не интересна барыжкам, поэтому представлена в продаже будет никак. Заработать на ней, пока не распроданы запасы шахтерских карт не получится. Шахтерам не нужна, игрунам тож нафиг ущербный...
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti представят 18 мая – продажи стартуют 26 мая
wwr222
13:36
Дык,я не спорю.Это автору так надо было делать... Про само TDP,за которое красные топят,я уже сто раз говорил. Оно для экологов сделано.Поэтому раньше было гораздо ближе к истине,чем сейчас с такими п...
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Listoman
13:35
Если Хуанг быстро не сольёт защиту от майнинга, то эта карта рискует стать самой провальной за всю историю, так как игрун не сможет осилить ценник в 260к, а майнеру интереснее взять 3080/3090)
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti представят 18 мая – продажи стартуют 26 мая
H_Awk
13:33
много слов, когда уже майнеры соснут?))
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Renegade1979
13:32
Так они еще и ворованные? И кто такое купит? Пусть в Сирии такой треш берут. А лучше в Венесуэле и Иране
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LorDex
13:31
Жесть, ты там один такой у себя на родине или там уже вас всех до такого скотского состояния довели? Или ты просто цензора перечитал? Судя по нику, возможно даже 1979 г.р., а такую дичь несёт постоянн...
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H_Awk
13:30
Вроде люди а нет как стадо баранов. Особенно когда дело касается халявы и финансовых пирамид.
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