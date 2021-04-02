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Ситилинк открывает свой крупнейший для Северо-Западного региона магазин

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Одна из крупнейших сетей электроники и бытовой техники «Ситилинк» открывает новый магазин по адресу: Пулковское шоссе 43 корпус 2. Площадь помещения 22,3 тыс. кв. м.

Теперь в Санкт-Петербурге представлено 12 магазинов и 27 пунктов выдачи сети. Объект является самой крупной торговой точкой компании в Северо-Западном федеральном округе. На момент открытия покупателям будет доступно 20 000 SKU, доступных к заказу «здесь и сейчас», в дальнейшем ретейлер планирует расширить количество товарных позиций до 50 000 SKU.

Крупный склад позволяет не только расположить широкий ассортимент товаров для заказа в магазине, но также ускорить доставку заказов и расширить зону покрытия сети. В зависимости от удаленности города доставка товара будет осуществляться день в день или на следующий день после заказа. Штат сотрудников более 200 человек.

Расположение магазина в дальности 3-х километров от КАД и близость к крупным торговым центрам делает его удобной точкой для офлайн-шопинга и самовывоза товаров при въезде в город. Для удобства покупателей на прилегающей к торговой точке территории организована бесплатная парковка. Добраться на общественном транспорте также не составит труда: бесплатный автобус от метро «Московская» за 10 минут доставит до магазина.

Большая площадь помещения, позволила расположить увеличенное количество окон выдачи товаров. Продуманная система логистики, адресное хранение товара и зональность склада обеспечивают высокую скорость выдачи товара – с моменты оплаты до получения проходит в среднем 5-7 минут.

«Новый магазин в Санкт-Петербурге является для нашей компании стратегически важным объектом. Наша стратегия предполагает нацеленную работу над обеспечением логистической и складской доступности всего товара как можно ближе к покупателю, расположение данной торговой точки полностью отвечает этой задаче, – комментирует Александр Лозовский, директор розничной сети «Ситилинк». – В магазине покупатели могут не только выбрать товары и получить заказ, но также проконсультироваться со специалистами и оформить дополнительные услуги. Для юридических лиц в скором времени будет доступен отдел по работе с корпоративными клиентами».
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