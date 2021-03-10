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ASUS Republic of Gamers представляет ROG Phone 5

Геймерские смартфоны новейшего поколения ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro и ROG Phone 5 Ultimate – суперсовременное оружие для ярких побед
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ГЛАВНОЕ
  • Для тех, кто любит побеждать: флагманская мобильная платформа Qualcomm® Snapdragon™ 888 5G и новое приложение для управления производительностью смартфона
  • Для тех, кто ценит качественное изображение: матрица Samsung AMOLED с превосходными скоростными характеристиками (частота обновления – 144 Гц, время отклика – 1 мс), высочайшей частотой опроса сенсорного интерфейса (300 Гц), минимальной латентностью и безукоризненной точностью цветопередачи (Delta-E <1)
  • Для тех, кто хочет играть дольше: батарея высокой емкости (6000 мА•ч) и целый набор новейших энергосберегающих функций, значительно продлевающих время автономной работы смартфона и срок службы аккумулятора; технология HyperCharge для ускоренной подзарядки
  • Дополнительный дисплей ROG Vision: на задней панели моделей ROG Phone 5 Pro и Ultimate размещен уникальный матричный дисплей для индикации системных уведомлений и статуса
  • Геймерские технологии: полностью обновленная система управления AirTrigger 5; аудиосистема GameFX нового поколения, настроенная при участии специалистов компании Dirac
Принадлежащий компании ASUS бренд Republic of Gamers (ROG) представляет новейшее поколение суперсовременных геймерских смартфонов. Серия включает модели ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro и ROG Phone 5 Ultimate.



В основе аппаратной конфигурации смартфонов ROG Phone 5-го поколения – флагманская мобильная платформа Qualcomm® Snapdragon™ 888 5G с коммуникационным модулем 5G и встроенным комплексом геймерских технологий премиального уровня Qualcomm Snapdragon Elite Gaming™. Поддерживать высокую производительность мощных компонентов помогает усовершенствованная система охлаждения с испарительной камерой GameCool 5, а выбирать оптимальные настройки для различных сценариев использования теперь можно через приложение Armoury Crate.

Смартфоны ROG Phone 5-го поколения могут похвастать великолепным дисплеем с матрицей AMOLED, произведенной компанией Samsung. Дисплей обладает сертификацией HDR10+ и превосходными скоростными характеристиками для ультраплавного изображения в играх: частота обновления – 144 Гц и время отклика – 1 мс. Для максимально быстрого и точного управления сенсорный интерфейс экрана отличается высочайшей частотой опроса (300 Гц) и минимальной латентностью при обработке касаний (24,3 мс).

Смартфоны серии ROG Phone 5 оснащаются аккумулятором внушительной емкости 6000 мА•ч для продолжительной автономной работы, а для ускоренной подзарядки служит поставляемый в комплекте адаптер HyperCharge мощностью 65 Вт.

Смартфоны ROG Phone 5 созданы специально для геймеров. Модели ROG Phone 5 Pro и ROG Phone 5 Ultimate оснащены уникальным дополнительным матричным дисплеем на задней панели. На этом дисплее могут отображаться анимированные изображения, сообщающие о системных или внутриигровых событиях.

Значительные усовершенствования коснулись по-прежнему не имеющей равных системы управления AirTrigger 5. Смартфоны новой серии также получили обновленную аудиосистему GameFX для впечатляюще мощного и насыщенного звучания.

Для тех, кто любит побеждать

В основе аппаратной конфигурации смартфонов ROG Phone 5-го поколения – новейшая флагманская платформа Snapdragon 888, включающая множество инновационных решений с применением технологии 5G, искусственного интеллекта, геймерских функций и технологий для фотосъемки. Целый комплекс программных и аппаратных технологий Qualcomm Snapdragon Elite Gaming способствует ультраплавному игровому процессу на максимальных настройках графики с поддержкой режима HDR. По качеству изображения в играх эти смартфоны не уступают настольным геймерским системам. В смартфонах серии ROG Phone 5 впервые реализована технология Qualcomm Game Quick Touch, позволяющая до 20% ускорить системный отклик на касание и снизить латентность сенсорного интерфейса (По данным производителя компонента. Сравнение производится с мобильной платформой Snapdragon 865 5G) . Благодаря существенному приросту производительности центрального процессора (до 35%) и графического ядра (до 25%) даже самые требовательные к системным ресурсам трехмерные игры идут абсолютно плавно на максимальных настройках графики.

Для поддержания максимальной производительности мощных аппаратных компонентов в смартфонах новой серии реализована продуманная система охлаждения, включающая усовершенствованную испарительную камеру GameCool 5. Наши инженеры полностью пересмотрели расположение компонентов внутри корпуса. Чип процессора теперь размещен в центре, а по бокам от него – разделенный на две секции аккумулятор. Таким образом тепло, выделяемое процессором, более равномерно распределяется по всему корпусу и быстрее рассеивается. Эффективному охлаждению компонентов способствуют большие графитовые пластины и испарительная камера усовершенствованной формы.

Съемный кулер AeroActive Cooler 5 направляет мощный поток охлаждающего воздуха прямо в центр смартфона, туда, где находится процессор. При подключении этого кулера рабочая температура процессора существенно снижается – разница составляет до 10°C (Результаты внутренних тестов ASUS. Реальные результаты зависят от конкретных условий использования устройства.) .

В приложении Armoury Crate появились новые возможности для управления производительностью смартфона, включая геймерский режим «X». Теперь пользователь может настроить и выбрать оптимальный профиль с параметрами для каждой конкретной задачи.

Модель ROG Phone 5 Ultimate – первый в мире смартфон, получивший 18 ГБ оперативной памяти LPDDR5. Столь внушительный объем памяти существенно ускоряет работу системы и производительность в играх.

Для тех, кто ценит качественное изображение

Начиная с самой первой модели, все геймерские смартфоны ROG Phone оснащаются новейшими высококачественными дисплеями, и устройства 5-й серии – не исключение. AMOLED-матрицы для дисплеев новых ROG Phone 5 изготавливает компания Samsung. Экран может похвастать рекордной частотой опроса сенсорного интерфейса (300 Гц) и превосходными скоростными характеристиками: частотой обновления (144 Гц) и временем отклика (1 мс), гарантирующими ультраплавный игровой процесс и минимальную латентность сенсорного управления. В смартфонах ROG Phone 5 реализованы новейшие методы обработки изображений, разработанные компанией Pixelworks®. Высочайшая точность цветопередачи (Delta-E <1) гарантирует реалистичное воспроизведение всех оттенков, а новая технология Always-on HDR (Некоторые функции станут доступны после обновления прошивки. Подробнее о технологии Always-on HDR можно узнать на сайте: https://www.pixelworks.com/en/mobile) улучшает качество отображения даже для SDR-контента. От царапин и повреждений этот великолепный экран надежно защищен самым прочным стеклом Corning® Gorilla® Victus™. Смартфоны серии ROG Phone 5 созданы с расчетом на высокие нагрузки, чтобы с уверенностью побеждать на всех фронтах.

Для тех, кто хочет играть дольше

Чтобы увеличить время автономной работы устройства и продлить срок службы аккумулятора, в смартфонах ROG Phone 5-й серии реализован целый ряд программных и аппаратных решений, включая ограничение процента подзарядки, стабилизацию зарядки и усовершенствованную технологию подзарядки по расписанию. Энергосберегающие функции, ограничивающие работу неактивных приложений, снижают энергопотребление на величину до 67% (Если не указано иначе, приведены теоретические данные) . Смартфоны ROG Phone 5-го поколения автоматически оптимизируют свои параметры в зависимости от режима использования, чтобы обеспечить максимально долгое время автономной работы.

Поставляемый в комплекте адаптер питания HyperCharge мощностью 65 Вт позволяет пополнить заряд аккумулятора смартфона за рекордно короткое время.

Дополнительный дисплей ROG Vision

Модели ROG Phone 5 Ultimate и ROG Phone 5 Pro привлекают особое внимание эксклюзивным матричным дисплеем ROG Vision, расположенным за задней панели. Ни один другой смартфон не может похвастать аналогичным решением. В смартфоне ROG Phone 5 Pro установлен цветной дополнительный дисплей ROG Vision, в модели ROG Phone 5 Ultimate – монохромный.

На дополнительный дисплей ROG Vision могут выводиться различные анимированные изображения, сигнализирующие о том, что смартфон находится в процессе подзарядки, активирован геймерский режим «X» или поступает входящий вызов. Пользователь также может создать собственные анимационные ролики, чтобы сделать свой смартфон по-настоящему персональным.

Создан для геймеров

Для побед в мобильных играх важен точный контроль. Обновленная система управления AirTrigger 5 в ROG Phone 5 предлагает сразу четыре разных способа взаимодействия со смартфоном. На съемном кулере AeroActive 5 появились две дополнительные аналоговые кнопки, как на консольных контроллерах.

Смартфоны серии ROG Phone 5 поддерживает сразу десять различных жестов, среди которых легко подобрать те, которые подойдут для конкретной игры. Например, в гонках можно поворачивать смартфон, чтобы рулить автомобилем, и наклонять его на себя, чтобы тормозить. Это невероятно удобный и интуитивный способ управления.

В моделях ROG Phone 5 Pro и ROG Phone 5 Ultimate дополнительно имеются скрытые сенсоры на задней панели, как в контроллерах игровых консолей, выполняющие функции триггеров L2/R2. Эти сенсоры можно использовать для управления в играх наряду с ультразвуковыми триггерами, аналоговыми кнопками на кулере AeroActive Cooler 5 и изменением положения смартфона в пространстве.

Смартфоны ROG Phone 5 оснащаются новой аудиосистемой GameFX. Пара симметрично расположенных 7-магнитных стереодинамиков выдает насыщенный, хорошо сбалансированный и чистый звук. В оптимизации и настройке этой аудиосистемы участвовали специалисты компании Dirac, специализирующейся на передовых аудиорешениях. Насыщенное звучание захватывает с первых нот, помогая с головой погрузиться в атмосферу любимых игр. Для подключения наушников предусмотрен классический 3,5-миллиметровый разъем, а для обработки аудиосигнала без потерь в качестве применяется ЦАП ESS аудиофильского уровня. Полностью переработанное для новых смартфонов эксклюзивное приложение AudioWizard предлагает на выбор оптимизированные аудиопрофили для игр, кино или музыки. Аудиосистема GameFX обеспечивает кристально чистое звучание с широкой аудиосценой, необыкновенно насыщенное и мощное, высочайшего качества, о котором раньше можно было только мечтать.

Специально для ROG Phone 5 вместе с разработчиками популярных мобильных игр мы создали серию визуальных тем для персонализации смартфона, включая экранные обои с любимыми героями. Встроенный доступ к онлайн-порталу ROG Connect означает, что пользователи смартфонов ROG Phone 5 могут делиться с геймерским сообществом своими впечатлениями, скриншотами и видеороликами с игровым моментами и, конечно, общаться с единомышленниками.

Дополнительные материалы

Страница ROG Phone 5: https://bit.ly/2O0UDnk
ROG Facebook: https://www.facebook.com/asusrog
ROG Twitter: https://www.twitter.com/asus_rog
ASUS Global News: https://www.asus.com/news
ASUS Global Facebook: https://www.facebook.com/asus
ASUS Global Twitter: https://www.twitter.com/asus
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