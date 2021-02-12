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Россияне обновили комплектующие для компьютеров в Киберпонедельник

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Одна из крупнейших сетей магазинов электроники и бытовой техники "Ситилинк" подвела итоги федеральной распродажи "Киберпонедельник", акция проходила с 18 по 31 января.

По данным отдела аналитики и планирования компании, россияне в 2021 году приобрели на 19% больше товаров, чем в прошлогоднюю январскую акцию. Средний чек, относительно прошлого года вырос на 7% и составил 10 755 рублей.

Топ-5 городов по росту розничных продаж по отношению к акции предыдущего года помимо Москвы и Санкт-Петербурга составили Ижевск (+219%), Уфа (+180%), Иваново (+172%), Тула (+163%) и Челябинск (+154%).

Самыми популярными торговыми группами стали накопители SSD, карты памяти, жесткие диски, устройства ввода, блоки питания и модули памяти. Также большой популярностью пользовались ноутбуки, особенно это было заметно в B2B-сегменте. Чаще всего покупатели предпочитали приобретать по акции накопители SSD. При этом розничные клиенты отдавали предпочтение модели A-DATA Ultimate SU650 ASU650SS-120GT-R 120ГБ, 2.5", SATA III, а корпоративные – SSD накопитель KINGSTON A400 SA400S37/240G 240ГБ, 2.5", SATA III

«Традиционно в «Киберпонедельник» россияне приобретали смартфоны, ноутбуки, телевизоры, крупную и мелкую бытовую технику. Но в этом году особенно высокий спрос мы наблюдали на комплектующие для ноутбуков и компьютеров, – комментирует Александр Дедов, директор по маркетингу, «Ситилинк». – В нашей сети широкий выбор позиций из данной торговой группы, и даже в период дефицита мы стараемся предлагать покупателям выбор товаров из разных ценовых категорий. Мы понимали, что спрос на комплектующие сейчас на рынке высокий, и поэтому включали в подборку акционных товаров как можно больше востребованных позиций по выгодным для покупателей ценам».
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