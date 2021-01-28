GeForce NOW - новые игры в начале каждого месяца
Каждый четверг сервис представляет новые игры, доступные для пользователей. И сейчас в библиотеке GeForce NOW уже более 800 игр, включая 80 проектов free-to-play.
Начиная с февраля, новые игры будут анонсироваться в начале каждого месяца на 4 недели вперед (разумеется, в плане всегда возможны изменения).
В январе в библиотеке сервиса появились 23 новых игры, включая HITMAN 3 и Everplace 2.
Из новинок этой недели – The Medium (Steam & Epic Games Store), хоррор от польской студии Boober Team с эффектами на базе трассировки лучей и поддержкой интеллектуального апскейлинга NVIDIA DLSS.
Immortals Fenyx Rising Demo (Ubisoft Connect & Epic Games Store)
Dyson Sphere Program (Steam)
Полный список новых игр на 28-е января 2021 включает:
- The Medium (Steam, Epic Games Store)
- Immortals Fenyx Rising Demo (Ubisoft Connect, Epic Games Store)
- Beholder (Steam)
- Caves of Qud (Steam)
- Dyson Sphere Program (Steam)
- Kathy Rain (Steam)
- Neon Abyss (Epic Games Store)
- Gods Will Fall (launching Friday on Steam, Epic Games Store)
А в следующий четверг будут подведены итоги первого года работы глобального сервиса в статусе коммерческого продукта и представлены новые игры февраля.
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