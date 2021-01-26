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Новый Game Ready драйвер для ноутбуков на GeForce RTX 30 GPU и игры The Medium

Доступен новый Game Ready драйвер для ноутбуков на GeForce RTX 30 GPU и The Medium, новой игры с трассировкой и DLSS
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The Medium – новая игра с трассировкой лучей и NVIDIA DLSS.

The Medium от Bloober Team стартует 28 января. Атмосферный хоррор будет поддерживать эффекты, созданные на базе Microsoft DirectX Ray Tracing (DXR), и технологию интеллектуального апскейлинга NVIDIA DLSS.

Игра будет доступна в облачном сервисе GeForce NOW (в России предоставляется на платформе GFN.RU) начиная с первого дня. Поддерживаются версии, приобретенные в Steam и Epic Games Store.



Ноутбуки на базе GeForce RTX 30 GPU

Начиная с сегодняшнего дня в продаже начинают появляться ноутбуки на базе GeForce RTX 30-ой серии. Новое поколение ноутбуков отличает вдвое большая энергоэффективность, значительный прирост производительности в играх и поддержка комплекса технологий Max-Q третьего поколения, позволяющего создавать тонкие производительные модели. Технологии Max-Q 3-го поколения включают Dynamic Boost 2.0, WhisperMode 2.0, Resizable BAR и DLSS. Подробнее здесь.

Полезные ссылки:

NVIDIA Game Ready Driver story on GeForce.com

The Medium Exclusive GeForce RTX PC Gameplay Reveal on YouTube

NVIDIA GeForce RTX 30 Series Laptops on GeForce.com

GeForce RTX 30 Series Laptops on YouTube
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