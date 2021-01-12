Тип: беспроводной робот-пылесос

Подключение: Wi-Fi, приложение Mi Home (Android, iOS)

Виды уборки: сухая, влажная

Пылесборник: 0.46 л

Резервуар для воды: 0.18 л

Мощность всасывания: 2000 PA

Аккумулятор: 5200 мАч

Система навигации: лазерная (LDS)

Сенсоры: датчик расстояния, датчик высоты, датчик перепада высоты

Площадь уборки: до 250 м ²

Материалы корпуса: металл, пластик, силикон

Размеры: 35,3 х 35 х 9,65 см

Вес: 3,2 кг

режим перехода по плоскостям очистки: например, режим ковра, который подразумевает усиление мощностей очистки;

установка режимов работы и времени проведение уборки;

настройка оповещений;

создание маршрута уборки;

функция поиска устройства: при активации оно сообщит «Привет, я здесь».

Мир непрерывно развивается и не устает нас удивлять. Будущее, о котором мы мечтали, воплощается в жизнь, и мы спешим попробовать совершенно все. Так происходит со многими технологиями, которые сегодня окружают нас. Но до сих пор какую-то их часть мы так и не успели освоить. Бабушки и дедушки ломают головы над тем, как включить микроволновку, в то время как их внуки играют с технологиями дополненной реальности. А ведь именно за прогрессом наше будущее, в котором есть место не только для развлечений, но и для удобства, скорости и стиля.Именно такие мысли у меня вызвал запуск робота-пылесоса, который открыл целую массу возможностей. Мне больше не нужно наклоняться, дышать пылью и выносить адский гул. Достаточно просто нажать кнопку и робот-уборщик без постороннего вмешательства соберет пыль и вымоет полы.В отличие от прочей техники данный «товарищ» совершенно не подлежит сборке. Открыв коробку, мы увидим пылесос, зарядное устройство, насадку для влажной уборки и сменную тряпочку. Само устройство после работы стоит поместить на влагостойкий коврик, который также входит в комплект. Помочь разобраться со всем многообразием режимов работы сможет инструкция, в которой имеются указания на русском языке.Белый и черный – два базовых цвета, в которых выполнен прибор, подойдут под любой стиль. Форма стандартная для рынка пылесосов: устройство напоминает шайбу с выступом в центре. Данный выступ содержит в себе датчики лазерного расстояния и высоты, чем обеспечивает навигацию. На крышке робота-пылесоса расположен логотип и две кнопки. Первая означает включение и выключение, а вторая позволяет настраивать устройство на уборку. Также у выступа расположен индикатор, который сигнализирует красным цветом, если пылесос разряжен более чем на 20%.«Перед» у робота находится со стороны кнопок навигации. Именно там расположена и защита устройства от ударов или предметов, которые не подлежат очистке. Соответственно, устройство совершает движение в сторону по направлению кнопок. Под верхней панелью находиться пылесборник. Открывать крышку может быть довольно сложно и страшно, но это лишь потому, что создатели пытались максимально обеспечить герметичность, ведь мало кому захочется дышать только что собранной грязью. Также чистоту воздуха обеспечивает установленный HEPA-фильтр, который на 95% очищает воздух, исходящий из прибора.Возле отсека с пылесборником находится маленький индикатор и кнопка сброса настроек, рядом расположен отсек со щеточкой. На боковой панели, к которой примыкает защелка, находятся щели для вентиляции. Там же внутри помещен динамик, благодаря которому пылесос извещает хозяев дома о своей работе. С обратной стороны устройства все прозаично и просто: нижняя панель оснащена двумя щетками – одна расположена сбоку, а вторая посередине, как основная. Обе щетки силиконовые и без проблем меняются по окончанию срока службы.С задней стороны расположено крепление для насадки, отвечающей за мытье пола, а спереди – направляющие движения и 4 датчика, которые отслеживают препятствия. Разъем для насадки предохраняет от пыли силиконовая крышка. Это важно, ведь в данном разъеме находится кнопка, которая регулирует подачу воды, и два фильтра. Там же находятся два крепления, на которые цепляется тряпка.Первый опыт запуска незабываемый. Впрочем, все удовольствие может испортить низкий заряд устройства. Если все же при включении оно не подает признаков жизни, не стоит расстраиваться или бить тревогу. Нужно всего лишь установить док-станцию на пол и подзарядить его. В комплекте производители предоставляют силиконовые полоски, которые фиксируют зарядное устройство для большего удобства.Итак, устройство заряжено и готов к запуску. Для начала необходимо загрузить приложение Mi Homе, запустить Wi-Fi и сам пылесос. После регистрации в приложении «умного дома» нам предложат найти и подключить через сеть робот-пылесос. Для успешного подключения нужно поднять верхнюю крышку и убедиться в готовности устройства – индикатор возле кнопки сброса настроек должен загореться синим цветом.После этого в приложении появится пылесос и возможность подключить его через Wi-Fi. Если на этом этапе у Вас все получилось, как и у меня – поздравляю, теперь наш маленький уборщик полностью готов исследовать новые территории.Первый «объезд» квартиры будет ключевым в формировании карты дома, потому Вам следует расчистить все зоны, которые Вы хотите поддерживать в чистоте. Незначительные вещи, вроде проводов, линеек, ручек робот распознает как брошенные, лежащие тут временно, и объедет их, а такие объекты как мебель заносит в карту и будет учитывать в дальнейшем.Устройство работает как в полной темноте, так и при дневном свете, не требуя внимания хозяина – это хорошая экономия времени и усилий. К примеру, у меня 3 комнаты и кухня (в сравнении, всего 30 квадратов), и уборка занимает у этой чудо-машины всего 45 минут, с мытьем пола.В целом мы очень довольны качеством уборки, потому что давно так не вымывали пол, особенно в труднодоступных местах, которых у нас немало. Осознали, насколько ценна эта покупка в тот момент, когда жена привела измазанного в грязи пса, после которого мыть пол не хотелось никому. Примечательно, что в среднем 25% заряда тратиться приблизительно за 40 минут. Это пришлось бы по вкусу и нашим родителям – им стоило бы всего раз наклониться вместо часовой пляски со шваброй.Нужно отметить, что, попадая на ковер, пылесос активирует более сильное всасывание и усиленную чистку. Но как уточняет производитель, это работает с коврами, на которых ворс не превышает в длину 5 сантиметров.Все действия, которые Вы хотите произвести с пылесосом удобно совершать через приложение. Именно в нем можно изменить настройки уборки: скорость очистки, мощность, затраты воды и т. д. Но основная информация, которая содержится в программе это карта перемещений. Ее можно всячески изменять: переименовывать комнаты, переставлять приоритетность уборки, изменять цвета и обозначения. На приложение регулярно выходят обновления, так что удобство зашкаливает. Вы точно не успеете понять, что Вам чего-то не хватает.Основные функции, которые я задействовал при первичной настройке:Выбирая и покупая данный товар, я задумывался, а стоит ли оно того, учитывая цену и забавные видео в социальных сетях, в которых коты и собаки гоняются за пылесосом. Я сомневался в том, не станет ли это для нас и нашего пса дорогой игрушкой? Забегая наперед, скажу однозначно нет – это лучшая покупка для нашего дома.Плюсов море: легкая настройка, удобство в эксплуатации, минимум шума и максимум чистоты. Минус только один – цена. Да, я понимаю, что она обусловлена всеми вышеперечисленными плюсами, рыночным предложением и уровнем качества, но для многих это может стать проблемой. Впрочем, для кого-то попыхтеть часок за уборкой – это как спорт. Так что им было бы легко обойтись и с вертикальным пылесосом, но я не из этого числа людей.Подводя итог, хочется сказать, что я доволен работой пылесоса на тысячу процентов. Он полностью заменяет вертикальный аналог и радикально меняет представление об уборке. Пылесос однозначно подойдет как в маленькие квартиры, так и в частный дом. Главное тут – желание попробовать, а вау-эффект придёт вместе с удобствами.