В новом Game Ready драйвере NVIDIA добавлена поддержка Vulkan Ray Tracing; Quake II RTX стала первой игрой и бенчмарком с новым API
Это исторический день для игр с поддержкой Vulkan, поскольку NVIDIA выпустила новый Game Ready драйвер, который официально поддерживает Vulkan Ray Tracing. Мы также обновили демо Quake II RTX для поддержки нового отраслевого стандарта.
Внедрить трассировку лучей в Vulkan уже несколько лет пытаются многие компании, и на всех этапах этого процесса NVIDIA занимала лидирующую позицию. Компания была избрана председателем подгруппы по трассировке лучей Vulkan в Khronos, передала в Khronos структуру нашего расширения, чтобы помочь рабочей группе Vulkan добиться быстрого прогресса, и предоставила драйверы для предварительной версии расширения трассировки лучей Vulkan, чтобы получить обратную связь от разработчиков. Теперь мы первые внедряем эти расширения в игру.
Quake II RTX: трассировка лучей для всех!
Vulkan Ray Tracing – теперь не только для GeForce RTX. Погрузитесь в Quake II RTX и последнее обновление игры. Quake II RTX стала первой игрой с поддержкой недавно представленных независимых от платформы расширений Vulkan Ray Tracing, и ее можно запускать на любом совместимом GPU. Quake II RTX больше не зависит от специфичных для вендора расширений. Подробнее здесь.
Quake II RTX стала первой в мире игрой с полной поддержкой технологии Path Tracing, которая объединяет все световые эффекты, такие как тени, отражения, преломления и другие, в единый алгоритм трассировки лучей. В результате игра, выпущенная еще в 1997 году, приобрела совершенно новый потрясающий вид.
Загрузите новый Game Ready драйвер, испытайте Vulkan Ray Tracing!
В Quake II RTX также есть встроенный бенчмарк, чтобы вы могли проверить, как разные GPU справляются с трассировкой лучей. Это первый в мире бенчмарк для Vulkan Ray Tracing.
Загрузите наш новый Game Ready драйвер, а игру Quake II RTX со Steam. Первые три уровня бесплатны. При покупке игры поддержка трассировки лучей появится во всех уровнях.
Полезные ссылки:
По Game Ready драйверу:
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/quake-2-rtx-vulkan-ray-tracing-game-ready-driver
Подробнее о драйвере для Vulkan:
https://news.developer.nvidia.com/vulkan-ray-tracing-production-drivers-and-quake-ii-rtx-cross-vendor-extensions/
Загрузить драйвер NVIDIA:
https://www.nvidia.ru/Download/index.aspx?lang=ru
Quake II RTX в Steam: https://store.steampowered.com/agecheck/app/1089130/
По SDK, инструментам и драйверам для Vulkan с поддержкой трассировки лучей:
https://www.khronos.org/news/press/vulkan-sdk-tools-and-drivers-are-ray-tracing-ready
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