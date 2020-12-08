4 новые игры с DLSS, Minecraft с RTX выходит из беты, Cyberpunk 2077 уже в четверг
В 4 новых играх стала доступна технология NVIDIA DLSS, которая не только значительно увеличивает производительность, но и делает изображения красивее и четче. Minecraft с RTX выходит из беты. А 10 декабря начинаем играть в Cyberpunk 2077 на RTX ПК и в облачном сервисе GFN.RU.
Новинки с DLSS в декабре
В декабре семейство DLSS-игр пополнится CRSED: F.O.AD. (ранее известная как Cuisine Royale), Moonlight Blade, Mount & Blade II: Bannerlord и Scavengers (доступна в настоящий момент в технических тестах). Таким образом, в полку игр с поддержкой DLSS теперь 30 наименований.
Включение DLSS обеспечивает следующие приросты производительности:
- DLSS повышает производительность до 40% в CRSED: F.O.A.D., а это значит, что все владельцы видеокарт GeForce RTX смогут играть в игру в 4K с 90 FPS;
- DLSS удваивает удвоить частоту в Moonlight Blade, позволяя всем владельцам видеокарт GeForce RTX играть в 4K с 60+ FPS;
- DLSS повышает производительность до 50% в Mount & Blade II: Bannerlord, обеспечивая владельцам GeForce RTX геймплей в 4K с 60+ FPS;
- DLSS повышает производительность до 40% в Scavengers, позволяя обладателям GeForce RTX играть в 4K с 60+ FPS.
Minecraft с RTX выходит из режима беты
Сегодня Minecraft с RTX для Windows 10 официально выходит из режима беты.
Minecraft с RTX поддерживает NVIDIA DLSS, а также трассировку пути (path tracing), что означает, что все освещение в игре теперь строится с помощью трассировки лучей. Геймеры смогут насладиться улучшенной картинкой с помощью специального пакета текстур (Physically Based Rendering) в поддерживаемых мирах, который использует эффекты трассировки лучей, чтобы сделать впечатление от игры еще лучше. Включение DLSS поможет поднять частоту кадров более чем вдвое!
Чтобы отпраздновать выпуск Minecraft с RTX, NVIDIA представляет 2 новых мира. Теперь игрокам доступно 15 официальных миров с RTX. Мир Colosseum уже доступен, а Dungeon Dash появится чуть позже.
Подробнее здесь.
Night City в Cyberpunk 2077 манит огнями благодаря DLSS и трассировке лучей Cyberpunk 2077 выходит уже на этой неделе. Игра наполнена эффектами RTX, включая тени, отражения, диффузное освещение, глобальное освещение и фоновое затенение, и, конечно, поддерживает NVIDIA DLSS. Трассировка лучей обеспечивает графику нового уровня, которая делает Cyberpunk 2077 на ПК еще более кинематографичным и захватывающим. Тени от солнца, глобальное освещение, освещение неба, излучающие поверхности и отражения - все это выглядит поразительно реалистично. При включении трассировки лучей необходимо задействовать и DLSS, чтобы повысить fps и сделать изображения красивее и четче. Cyberpunk 2077 с RTX будет доступен в облачном сервисе GFN.RU в день выхода.
Полезные ссылки
Бенчмарки в Minecraft с RTX
Хотите запустить бенчмарк? Его можно найти в мире Portal Pioneers RTX, который доступен в магазине Minecraft. Он прост в использовании и длится примерно 60 секунд. Подробнее – в Reviewer`s Guide на пресс-сайте: www.nvidia-press.com.
По 4 новым играм с DLSS в декабре:
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/december-2020-rtx-dlss-game-update
Minecraft с RTX выходит из беты:
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/minecraft-rtx-dlss-official-release
Видео Moonlight Blade с RTX On:
https://www.youtube.com/watch?v=XAh7x5luPTc
Видео Scavengers с NVIDIA DLSS:
https://youtu.be/5NK5SnOiZcc
Официальный трейлер Minecraft с RTX:
https://www.youtube.com/watch?v=D1U1S5GzvJ8&feature=youtu.be
Happy RTX gaming!
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