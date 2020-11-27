Roborock представляет в России робот-пылесос S6 MaxV, соответствующий «самому строгому закону о защите конфиденциальности данных в истории»
Это означает, что Roborock S6 MaxV соответствует требованиям Общего регламента ЕС по защите данных (GDPR) и Закона о конфиденциальности потребителей Калифорнии (CCPA), который известен как «самый строгий закон о защите конфиденциальности данных в истории». Используя Roborock S6 MaxV, потребители могут не беспокоиться об утечке данных, ведь все изображения, полученные пылесосом в процессе работы, немедленно удаляются и никогда не копируются, не сохраняются и не отправляются в облако.
При этом система распознавания предметов ReactiveAI на базе двойной камеры на передней панели, лидара и мощного процессора QualcommⓇ APQ8053 является визитной карточкой Roborock S6 MaxV — она выводит качество уборки на новый уровень и предотвращает последствия некорректной навигации пылесоса. Система ReactiveAI может распознавать типичные домашние предметы, которые другой пылесос не определит, — тапочки, провода, продукты жизнедеятельности животных и многое другое. Применение технологии ReactiveAI позволяет быть уверенным, что забытая чашка кофе или провод на полу не станут помехой или неприятным сюрпризом в процессе автоматической уборки. Пылесос распознает препятствие, а затем решит, как с ним поступить — стоит ли его объехать без контакта или пройти максимально близко, очистив боковыми щетками.
Чистота и удобство
Roborock S6 MaxV имеет максимальную силу всасывания 2500 Па, которой достаточно для качественной уборки любого типа поверхности. Имеется и возможность влажной уборки, для чего предусмотрен встроенный резервуар объемом 297 мл. Roborock S6 MaxV сам распознает тип поверхности, на которой находится, устанавливает силу всасывания и делает выбор между сухой и влажной уборкой, увеличивая силу всасывания на коврах и снижая на жестких поверхностях.
Благодаря батарее емкостью 5200 мА•ч максимальное время работы составляет 180 минут, а максимальная площадь уборки — 240 кв. м, что соответствует жилой площади большого загородного дома. Выбрать время уборки и ее тип, задать расписание и частоту подзарядки, а также следить в реальном времени за работой пылесоса можно при помощи удобного мобильного приложения, в памяти которого может храниться до четырех уникальных мест, что позволяет комфортно использовать пылесос в многоэтажных помещениях.
Компактность и элегантность
Еще одна приятная особенность модели – компактность и легкость. При своей функциональности и высокой ёмкости батареи Roborock S6 MaxV имеет габариты 350 × 350 × 96,5 мм и массу 3,7 кг.
Roborock S6 MaxV заключен в стильный черный корпус из матового пластика и получил традиционный для производителя максимально строгий, минималистичный и при этом функциональный дизайн. Каждый элемент, будь то блок управления или башенка лидара, удачно вписаны в общую концепцию.
Где и почём
Приобрести робот-пылесос можно в магазинах «М.Видео» и на сайте www.mvideo.ru. Рекомендованная стоимость Roborock S6 MaxV в России составляет 54 990 руб.
Информация о компании Roborock
Компания Beijing Roborock Technology Co., Ltd была основана в июле 2014 года и специализируется на исследованиях, разработке и производстве усовершенствованной домашней робототехники с акцентом на точную навигацию. У Roborock богатый опыт в различных областях, таких как разработка алгоритмов, электронная инженерия, проектирование механических конструкций и производство. Каждый робот, которого производит компания, преследует единственную цель: освободить время людей, чтобы они могли тратить его на то, что они любят. В настоящее время продукты Roborock доступны в 40 странах, включая США, Германию, Францию, Испанию, Великобританию и, что немаловажно, Россию.
Больше информации на https://www.facebook.com/roborockrussia
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