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ROG представляет клавиатуру Strix Scope RX

Новая игровая клавиатура с оптико-механическими переключателями ROG RX и целым набором геймерских функций
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ГЛАВНОЕ
  • Оптико-механические переключатели ROG RX Red – точное срабатывание без дрожания клавиш, отклик за 1 мс, подсветка со всех сторон клавиши
  • Премиальные функции: увеличенная клавиша Ctrl, горячая клавиша Stealth, быстрое переключение режима работы функциональных клавиш, «сквозной» порт USB 2.0
  • Защита от брызг и пыли: долговечная алюминиевая накладка на верхней панели корпуса; водо- и пыленепроницаемость, соответствующая стандарту IP56
Принадлежащий компании ASUS бренд Republic of Gamers (ROG) представляет Strix Scope RX, первую геймерскую клавиатуру, оснащенную оптико-механическими переключателями ROG RX Red с высокой скоростью срабатывания (1 мс) и специальным стабилизационным механизмом в основании клавиш. Ресурс каждого переключателя составляет 100 миллионов нажатий.



Переключатели ROG RX Red

В клавиатуре ROG Strix Scope RX применяются оптико-механические переключатели премиального уровня ROG RX Red. Шляпка каждой клавиши установлена на полое квадратное основание со встроенными RGB-светодиодами, что позволяет подсвечивать клавишу со всех сторон. Особая конструкция переключателей обеспечивает минимальную задержку срабатывания. Квадратная форма основания клавиш и специальный стабилизационный механизм гарантируют точное срабатывание и устраняют дрожание клавиш. Ресурс переключателей составляет до 100 миллионов нажатий.

Премиальные функции

Первоначальная версия клавиатуры ROG Strix Scope стала настоящим хитом у геймеров, поэтому в новой версии Strix Scope RX инженеры ROG сохранили все преимущества предшествующей модели, дополнив их оптико-механическими переключателями ROG RX Red.

При разработке этой клавиатуры наши конструкторы и дизайнеры наблюдали за игрой профессиональных киберспортсменов в шутеры от первого лица. В результате было решено сделать клавишу Ctrl вдвое шире, чем обычно, чтобы по ней было удобнее попадать в разгар боя.

Специальная клавиша Stealth с изображенным на ней человеком в плаще служит для сохранения приватности пользователя. При ее нажатии все окна с открытыми приложениями моментально сворачиваются, а звук отключается. Повторное нажатие возвращает все к прежнему состоянию.

Клавиши верхнего ряда клавиатуры могут использоваться как функциональные или мультимедийные – переключение между этими режимами мгновенно осуществляется с помощью специальной комбинации клавиш. У клавиатуры ROG Strix Scope RX имеется «сквозной» порт USB 2.0, к которому можно подключить мышь, мобильный гаджет для подзарядки или еще одно периферийное устройство, например, USB-накопитель.

Защита от брызг и пыли

Клавиатура ROG Strix Scope RX хорошо защищена от загрязнений и случайно пролитой жидкости. По водо- и пыленепроницаемости она соответствует стандарту IP56. Для дополнительной надежности и жесткости конструкции верхняя панель этой клавиатуры изготовлена из прочного алюминиевого сплава.
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