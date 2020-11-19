Доступен ноябрьский драйвер NVIDIA Studio — поддержка 8 новых GPU-ускоренных приложений для творчества, включая DaVinci Resolve 17 Beta
Ноябрьская сборка драйверов NVIDIA Studio обеспечит создателям контента максимальную производительность и стабильность работы в обновленных приложениях.
Поддержка DaVinci Resolve 17 Beta
DaVinci Resolve 17, новейшая версия популярного решения для редактирования, цветокоррекции, создания визуальных эффектов, анимированной графики и монтажа, стала доступна в виде бесплатной беты.
Более 300 новых функций используют возможности искусственного интеллекта DaVinci Neural Engine:
- Magic Mask - быстрые мазки для автоматического создания подложек, чтобы изолировать и отслеживать части тела или объекты
- Smart Reframe - автоматически обнаруживает и отслеживает нужные объекты с помощью автоматических преобразований для удержания их в кадре.
- Scene Cut Detection - анализирует контент на временной шкале и применяет правки, чтобы изолировать каждую сцену.
В сочетании с новыми инструментами градации HDR, переработанными элементами управления основным цветом, улучшением звука в воздухе, сортировкой по ячейкам и предварительным просмотром клипов с метаданными, Resolve 17 представляет большое расширение возможностей для пользователей.
Благодаря новым инструментам цветокоррекции HDR, переработанным элементам управления основным цветом, улучшению звука, предварительному просмотру клипов с метаданными Resolve 17 заметно изменился.
Эти мощные инструменты редактирования, ускоренные искусственным интеллектом с помощью тензорных ядер графики RTX, экономят драгоценное время видеоредакторов, устраняя необходимость в выполнении утомительных повторяющихся действий.
В течение ограниченного времени при покупке лицензии вы можете бесплатно получить DaVinci Resolve Speed Editor со специальными возможностями для значительно более быстрого редактирования.
Прирост производительности в Keyshot 10
KeyShot максимально повышает производительность благодаря плавному рендерингу на GPU, оптимизированным материалам, освещению и возможностям вывода, которые в полной мере используют возможности GPU NVIDIA RTX.
Версия Keyshot 9 уже была ускорена благодаря трассировке лучей, ускоренной на RT-ядрах, и интеграции с Optix 7. Keyshot 10 повышает скорость рендеринга еще на 23%.
Если вы еще не перешли на GPU-рендеринг, вы многое теряете. Рендеринг на NVIDIA RTX A6000 в 8 раз быстрее, чем на топовых 64-ядерных процессорах!
Наряду с высочайшей скоростью рендеринга ускорение RTX обеспечивает интерактивную трассировку лучей в окне просмотра, позволяя пользователям быстро оценить свои идеи.
Невероятное масштабирование видео с помощью Topaz Video Enhance AI
Topaz Video Enhance AI предлагает новые функции, начиная с улучшения видео с ускорением тензорными ядрами.
Topaz Video Enhance AI обучен на тысячах видео и множестве видеокадров и способен увеличивать и улучшать отснятый материал до 8K с достоверными деталями и правильным движением. Это самая мощная программа для апскейлинга видео, которую когда-либо выпускал Topaz.
Новейшая версия включает оптимизацию производительности для снижения затрат, сокращения времени загрузки модели и уменьшения использования VRAM.
Notch позволяет отслеживать движение лица
Ранее доступное в виде бета-версии приложение Notch теперь получило комплект разработки ПО NVIDIA Broadcast Engine AR к своей полной версии.
Пользователям доступны множество функций искусственного интеллекта с ускорением на тензорных ядрах - от Face Mesh и Face Landmark Tracking до Face Tracking - все со значительно ускоренной обработкой при улучшении качества и стабильности по сравнению с решениями на базе CPU.
Низкие задержки и высокая скорость отклика этих функций ИИ с ускорением тензорными ядрами позволяют использовать их в интерактивных инсталляциях, прямых трансляциях и рабочих процессах виртуального производства.
BorisFX Continuum 2021
BorisFX Continuum, прозванный «швейцарским армейским ножом плагинов», предлагает около 350 творческих эффектов в 20 категориях.
В набор добавлен 81 новый фильтр, все на 100% ускорены графическим процессором через OpenCL.
Плагин BCC Particle Illusion преобразует 2D-систему частиц в полноценную 3D-систему с помощью OpenGL.
Кроме того, плагин BCC Title Studio включает новые функции композитинга для улучшенного рендеринга модели C4D и в целом улучшенного текстурирования с OpenGL, повышая производительность еще больше.
Boris FX Mocha Pro 2021 улучшает визуальные эффекты с новым PowerMesh Tracking
Оскароносная команда из Boris FX только что выпустила новую основную версию Mocha Pro, инструмента планарного отслеживания с ускорением на GPU, широко используемого в визуальных эффектах и монтаже.
Mocha Pro 2021 теперь включает PowerMesh, новый уникальный субпланарный механизм для отслеживания органических и деформированных поверхностей, ротоскопирования и визуальных эффектов.
Red Giant Trapcode Suite 16 Refractor
Trapcode Suite 16 добавляет систему трехмерных частиц непосредственно в Adobe After Effects, используя излучатели частиц для создания огня, воды, дыма, снега и других визуальных эффектов.
В Trapcode Particular полностью обновлен рефрактор и добавлены способы имитации сложных эффектов частиц, такие как реагирование эффектов ветра на массу частиц, их размер и сопротивление воздуха для более реалистичного моделирования.
В Red Giant Magic Bullet Suite 14 появятся новые инструменты
Magic Bullet Suite 14 - это полный набор плагинов, которые оптимизируют видеоматериалы непосредственно на шкале времени и добавляют баланса кадрам с помощью мощных настроек цвета с точным моделированием фильтров объектива и пленки.
В Magic Bullet Looks, Color Remap – это самый мощный инструмент цвета, когда-либо созданный Red Giant. Он позволяет редакторам легко накладывать один цвет на любой другой с просмотром результатов в трехмерном цветовом кубе.
В Magic Bullet Colorista V в движок рендеринга были добавлены новые элементы управления, такие, как управление четкостью и управление яркими участками и тенями, чтобы упростить процесс перевода видео в HDR.
RTX Studio ПК и ноутбуки
Наша линейка мощных решений Studio продолжает развиваться и расширяться. Они помогут и начинающим художникам, и профессионалам повысить свою продуктивность.
Подобрать ноутбук RTX Studio поможет наш виртуальный гид.
RTX-ускорение рабочих приложений также доступно на сертифицированных RTX Studio ПК, например в линейке Hyper PC PRO.
Все ПК и ноутбуки NVIDIA Studio идут в комплекте с трехмесячной подпиской на Adobe Creative Cloud.
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Загрузите ноябрьский драйвер Studio (457.30) через GeForce Experience или на странице загрузки драйверов. Драйверы Studio созданы специально для разработчиков контента и тщательно протестированы в лучших творческих приложениях и рабочих процессах.
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