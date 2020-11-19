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Доступен ноябрьский драйвер NVIDIA Studio — поддержка 8 новых GPU-ускоренных приложений для творчества, включая DaVinci Resolve 17 Beta

В ноябре выходит несколько обновлений для рабочий приложений, включая DaVinci Resolve 17 Beta Keyshot 10 от Blackmagic Design, Notch, Topaz Video Enhance AI, BorisFX Continuum 2021, Red Giant Trapcode Suite 16 и Magic Bullet Suite 14.
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Ноябрьская сборка драйверов NVIDIA Studio обеспечит создателям контента максимальную производительность и стабильность работы в обновленных приложениях.



Поддержка DaVinci Resolve 17 Beta

DaVinci Resolve 17, новейшая версия популярного решения для редактирования, цветокоррекции, создания визуальных эффектов, анимированной графики и монтажа, стала доступна в виде бесплатной беты.

Более 300 новых функций используют возможности искусственного интеллекта DaVinci Neural Engine:
  • Magic Mask - быстрые мазки для автоматического создания подложек, чтобы изолировать и отслеживать части тела или объекты
  • Smart Reframe - автоматически обнаруживает и отслеживает нужные объекты с помощью автоматических преобразований для удержания их в кадре.
  • Scene Cut Detection - анализирует контент на временной шкале и применяет правки, чтобы изолировать каждую сцену.


В сочетании с новыми инструментами градации HDR, переработанными элементами управления основным цветом, улучшением звука в воздухе, сортировкой по ячейкам и предварительным просмотром клипов с метаданными, Resolve 17 представляет большое расширение возможностей для пользователей.

Благодаря новым инструментам цветокоррекции HDR, переработанным элементам управления основным цветом, улучшению звука, предварительному просмотру клипов с метаданными Resolve 17 заметно изменился.

Эти мощные инструменты редактирования, ускоренные искусственным интеллектом с помощью тензорных ядер графики RTX, экономят драгоценное время видеоредакторов, устраняя необходимость в выполнении утомительных повторяющихся действий.

В течение ограниченного времени при покупке лицензии вы можете бесплатно получить DaVinci Resolve Speed Editor со специальными возможностями для значительно более быстрого редактирования.

Прирост производительности в Keyshot 10

KeyShot максимально повышает производительность благодаря плавному рендерингу на GPU, оптимизированным материалам, освещению и возможностям вывода, которые в полной мере используют возможности GPU NVIDIA RTX.



Версия Keyshot 9 уже была ускорена благодаря трассировке лучей, ускоренной на RT-ядрах, и интеграции с Optix 7. Keyshot 10 повышает скорость рендеринга еще на 23%.

Если вы еще не перешли на GPU-рендеринг, вы многое теряете. Рендеринг на NVIDIA RTX A6000 в 8 раз быстрее, чем на топовых 64-ядерных процессорах!

Наряду с высочайшей скоростью рендеринга ускорение RTX обеспечивает интерактивную трассировку лучей в окне просмотра, позволяя пользователям быстро оценить свои идеи.

Невероятное масштабирование видео с помощью Topaz Video Enhance AI

Topaz Video Enhance AI предлагает новые функции, начиная с улучшения видео с ускорением тензорными ядрами.

Topaz Video Enhance AI обучен на тысячах видео и множестве видеокадров и способен увеличивать и улучшать отснятый материал до 8K с достоверными деталями и правильным движением. Это самая мощная программа для апскейлинга видео, которую когда-либо выпускал Topaz.

Новейшая версия включает оптимизацию производительности для снижения затрат, сокращения времени загрузки модели и уменьшения использования VRAM.

Notch позволяет отслеживать движение лица

Ранее доступное в виде бета-версии приложение Notch теперь получило комплект разработки ПО NVIDIA Broadcast Engine AR к своей полной версии.

Пользователям доступны множество функций искусственного интеллекта с ускорением на тензорных ядрах - от Face Mesh и Face Landmark Tracking до Face Tracking - все со значительно ускоренной обработкой при улучшении качества и стабильности по сравнению с решениями на базе CPU.

Низкие задержки и высокая скорость отклика этих функций ИИ с ускорением тензорными ядрами позволяют использовать их в интерактивных инсталляциях, прямых трансляциях и рабочих процессах виртуального производства.

BorisFX Continuum 2021

BorisFX Continuum, прозванный «швейцарским армейским ножом плагинов», предлагает около 350 творческих эффектов в 20 категориях.

В набор добавлен 81 новый фильтр, все на 100% ускорены графическим процессором через OpenCL.

Плагин BCC Particle Illusion преобразует 2D-систему частиц в полноценную 3D-систему с помощью OpenGL.

Кроме того, плагин BCC Title Studio включает новые функции композитинга для улучшенного рендеринга модели C4D и в целом улучшенного текстурирования с OpenGL, повышая производительность еще больше.

Boris FX Mocha Pro 2021 улучшает визуальные эффекты с новым PowerMesh Tracking

Оскароносная команда из Boris FX только что выпустила новую основную версию Mocha Pro, инструмента планарного отслеживания с ускорением на GPU, широко используемого в визуальных эффектах и монтаже.

Mocha Pro 2021 теперь включает PowerMesh, новый уникальный субпланарный механизм для отслеживания органических и деформированных поверхностей, ротоскопирования и визуальных эффектов.

Red Giant Trapcode Suite 16 Refractor

Trapcode Suite 16 добавляет систему трехмерных частиц непосредственно в Adobe After Effects, используя излучатели частиц для создания огня, воды, дыма, снега и других визуальных эффектов.

В Trapcode Particular полностью обновлен рефрактор и добавлены способы имитации сложных эффектов частиц, такие как реагирование эффектов ветра на массу частиц, их размер и сопротивление воздуха для более реалистичного моделирования.

В Red Giant Magic Bullet Suite 14 появятся новые инструменты

Magic Bullet Suite 14 - это полный набор плагинов, которые оптимизируют видеоматериалы непосредственно на шкале времени и добавляют баланса кадрам с помощью мощных настроек цвета с точным моделированием фильтров объектива и пленки.



В Magic Bullet Looks, Color Remap – это самый мощный инструмент цвета, когда-либо созданный Red Giant. Он позволяет редакторам легко накладывать один цвет на любой другой с просмотром результатов в трехмерном цветовом кубе.

В Magic Bullet Colorista V в движок рендеринга были добавлены новые элементы управления, такие, как управление четкостью и управление яркими участками и тенями, чтобы упростить процесс перевода видео в HDR.

RTX Studio ПК и ноутбуки

Наша линейка мощных решений Studio продолжает развиваться и расширяться. Они помогут и начинающим художникам, и профессионалам повысить свою продуктивность.

Подобрать ноутбук RTX Studio поможет наш виртуальный гид.

RTX-ускорение рабочих приложений также доступно на сертифицированных RTX Studio ПК, например в линейке Hyper PC PRO.

Все ПК и ноутбуки NVIDIA Studio идут в комплекте с трехмесячной подпиской на Adobe Creative Cloud.



Следите за новостями NVIDIA Studio

Загрузите ноябрьский драйвер Studio (457.30) через GeForce Experience или на странице загрузки драйверов. Драйверы Studio созданы специально для разработчиков контента и тщательно протестированы в лучших творческих приложениях и рабочих процессах.

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Доступен ноябрьский драйвер NVIDIA Studio — поддержка 8 новых GPU-ускоренных приложений для творчества, включая DaVinci Resolve 17 Beta
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Phobos
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это счетчик пригоревших красных пуканов если ты не знал
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t-dirt
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и где тут обещанные 10%??
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Tin Terner
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мдаааа 2020 год ты реально днищенский
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Valeratal No
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Jaster
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Milanche
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Напомни пожалуйста модель видеокарты, производительность которой после обновления драйверов __значительно__ выросла..?
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Jaster
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