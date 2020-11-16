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NVIDIA представляет InfiniBand для экзафлопсных вычислений в области искусственного интеллекта

Глобальная экосистема партнеров NVIDIA по серверам и системам хранения данных предлагает решения с Mellanox 400G, единственной в мире платформой для ускорения вычислений внутри сети
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16 ноября 2020 года NVIDIA представила новое поколение платформы NVIDIA® Mellanox® 400G InfiniBand, которое обеспечивает разработчикам ИИ-решений и исследователям высочайшую сетевую производительность для решения самых сложных глобальных задач.



Поскольку требования к вычислениям продолжают экспоненциально расти в таких областях, как разработка лекарств, исследования климата и геномика, NVIDIA Mellanox 400G InfiniBand ускоряет эту работу за счет большого прироста производительности на единственной в мире платформе с поддержкой внутрисетевых вычислений.

Седьмое поколение Mellanox InfiniBand гарантирует сверхнизкие задержки, удваивает пропускную способность данных до 400 Гб/с и добавляет новые алгоритмы сетевых вычислений NVIDIA для дополнительного ускорения.

Ведущие мировые производители оборудования Atos, Dell Technologies, Fujitsu, Inspur, Lenovo и Supermicro планируют интегрировать NVIDIA Mellanox 400G InfiniBand в свои корпоративные решения. Эти обязательства дополняются обширной поддержкой со стороны ведущих партнеров по системам хранения данных, включая DDN и IBM Storage.

«Самая важная работа наших клиентов основана на искусственном интеллекте и все более сложных приложениях, требующих еще более быстрых, интеллектуальных и масштабируемых сетей, - говорит Гилад Шейнер (Gilad Shainer), старший вице-президент по сетевым технологиям NVIDIA. - Огромная пропускная способность и интеллектуальные механизмы ускорения NVIDIA Mellanox 400G InfiniBand наделяют системы высокопроизводительных вычислений, искусственного интеллекта и гипермасштабируемые облачные решения непревзойденной производительностью при меньших затратах и сложности».

Сегодняшний анонс позиционирует Mellanox InfiniBand как самое надежное в отрасли решение для супервычислений в области искусственного интеллекта. NVIDIA Mellanox NDR 400G InfiniBand предлагает в 3 раза большую плотность портов коммутатора и ускоряет ИИ-задачи в 32 раза. Кроме того, увеличивается суммарная двунаправленная пропускная способность системы коммутации в 5 раз до 1,64 петабит в секунду, что позволяет пользователям выполнять всё большие рабочие нагрузки с меньшими ограничениями.

Расширяющаяся экосистема для увеличивающихся рабочих нагрузок

Интерес к новому поколению Mellanox InfiniBand проявили крупнейшие мировые научно-исследовательские организации, включая Microsoft, Лос-Аламосскую национальную лабораторию, Юлихский суперкомпьютерный центр, Intersect360 Research и другие.

Технические характеристики и доступность продукта

Перенос вычислительной нагрузки в сеть имеет решающее значение для задач ИИ. Технология NVIDIA Mellanox SHARP третьего поколения позволяет разгружать и ускорять операции глубокого обучения в сети InfiniBand, что приводит к ускорению ИИ-задач в 32 раза. Сочетание с программным стеком NVIDIA Magnum IO обеспечивает ускорение научных вычислений прямо из коробки.

Edge-коммутаторы на базе архитектуры Mellanox InfiniBand обладают совокупной двунаправленной пропускной способностью в 51,2 Тбит/с с рекордной производительностью более 66,5 миллиардов пакетов в секунду. Модульные коммутаторы, основанные на Mellanox InfiniBand, будут обеспечивать суммарную двунаправленную пропускную способность в 1,64 петабита в секунду, что в 5 раз выше, чем у предыдущего поколения.

Архитектура Mellanox InfiniBand основана на отраслевых стандартах, гарантирующих обратную и будущую совместимость и защиту инвестиций в центры обработки данных. Решения на основе данной архитектуры станут доступны во втором квартале 2021 года.

Подробнее о NVIDIA Mellanox InfiniBand смотрите в выступлении NVIDIA на конференции SC20 в 2:00 по московскому времени.
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