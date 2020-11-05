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Одно- и двухпроцессорные серверы ASUS установили наибольшее количество мировых рекордов производительности в тестах SPEC

Серверным продуктам ASUS на базе различных архитектур и платформ теперь принадлежат 683 рекорда производительности при интенсивных вычислительных нагрузках
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ГЛАВНОЕ
  • Одно- и двухпроцессорным серверам ASUS для платформ Intel® и AMD® принадлежат в общей сложности 683 рекорда производительности
  • Компания ASUS – безоговорочный лидер в тестах SPEC CPU 2017 по данным на 29 сентября 2020 года
  • 213 рекордов установили серверы ASUS на процессорах AMD EPYC 7002
  • 466 рекордов установили серверы продукты ASUS на процессорах Intel Xeon® Scalable 1-го и 2-го поколения
Компания ASUS, лидер в производстве серверных платформ, рабочих станций, и материнских плат для серверов и рабочих станций, объявила о том, что ее продукция установила 683 мировых рекорда производительности, зафиксированных некоммерческой организацией SPEC (www.spec.org). Наибольшее количество рекордов в тестах SPEC CPU® 2017 принадлежит одно- и двухпроцессорным серверам ASUS. Рекорды были установлены различными серверными платформами на процессорах Intel и AMD®, включая Intel Xeon® Scalable 1-го и 2-го поколения и AMD EPYC™ 7002. Эти системы используются для инфраструктурной визуализации, анализа данных, машинного обучения, систем искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Информация приведена по данным на 29 сентября 2020 года.

Серверные платформы ASUS для процессоров AMD EPYC

Серверные платформы ASUS с процессорами AMD EPYC 7002 на данный момент удерживают 213 мировых рекордов, из них 167 первых мест в бенчмарках SPEC CPU 2017 у однопроцессорных комбинаций и 46 у двухпроцессорных, включая рекорды по скорости цельночисленных вычислений и вычислений с плавающей запятой. Компания ASUS предлагает широкий выбор серверных решений для платформы AMD EPYC 7002, включая графические серверы форм-факторов 1U и 2U, способные поддерживать новейшие процессоры с 64 ядрами, 128 исполняемыми потоками, 8-канальной памятью DDR4 3200 и 128 линиями PCIe® 4.0. Эти серверные продукты представляют собой идеальное решение для систем искусственного интеллекта, визуализации, инфраструктур виртуальных рабочих столов, аналитики и многих других задач.

Графический сервер ESC4000A-E10 поддерживает до четырех двухслотовых видеокарт

ASUS ESC4000A-E10 – это графический сервер формата 2U под процессор серии AMD EPYC, предназначенный для дата-центров и корпоративных пользователей, которым требуется мощный центральный процессор, множество графических процессоров и высокая скорость передачи данных.

Сервер ESC4000A-E10 позволяет установить до четырех двухслотовых или восьми однослотовых графических карт, включая новейшие PCIe-ускорители NVIDIA® A100 с микроархитектурой NVIDIA Ampere, платы Tesla T4 и профессиональные видеокарты серии Quadro®. Виртуализация за счет объединения ресурсов графических процессоров дополнительно повышает эффективность работы этой серверной системы.

RS620SA-E10-RS12 – первый в мире сервер высокой плотности форм-фактора 2U для шести процессоров EPYC

Серверная платформа RS620SA-E10-RS12 компактного форм-фактора 2U предлагает сразу шесть узлов для процессоров AMD EPYC 7002. Сервер поддерживает термопакет до 280 Вт (серверы с термопакетом 280 Вт должны оснащаться радиатором EVAC). Каждый узел рассчитан на поддержку до 64 вычислительных ядер и интерфейса PCIe 4.0, включая один слот PCIe 4.0 x16 и один слот OCP 3.0 на узел (Каждый узел оснащен одним слотом с поддержкой интерфейса PCIe 4.0 для установки видеокарты или платы расширения. Слоты PCIe 4.0 подходят для видеокарт половинной длины и половинной высоты (низкопрофильные карты)). Сервер RS620SA-E10-RS12 также поддерживает 12 отсеков для накопителей с возможностью «горячей» замены. Система хранения может состоять максимум из шести жестких дисков с интерфейсом SATA/SAS в сочетании с шестью твердотельными накопителями с интерфейсом NVMe™ или все двенадцать отсеков могут быть заняты твердотельными накопителями с интерфейсом NVMe. Поддержка большого количества ядер и высокая скорость передачи данных обеспечивают превосходную производительность и универсальность серверной системы RS620SA-E10-RS12.

Универсальные стоечные серверы RS720A и RS500A для различных платформ и форм-факторов

Компания ASUS предлагает широкий ассортимент стоечных серверов с высокой энергоэффективностью, широким набором слотов расширения для накопителей и сетевых подключений для самых разных задач. Двухпроцессорны стоечные серверы ASUS RS720A-E9 и RS700A-E9 форматов 2U и 1U обеспечивают невероятно высокую производительность для столь компактных корпусов. Однопроцессорные серверы ASUS RS500A-E10 и RS500A-E9 малого форм-фактора 1U предлагают все основные функции по доступной цене, что делает их наиболее привлекательными для растущих организаций.

Технология Performance Boost

Высочайшая производительность и скорость работы серверных платформ ASUS достигаются в том числе благодаря возможностям тонкой настройки серверов для выполнения различного рода ресурсоемких задач. Технология Performance Boost позволяет использовать процессор на максимально высокой тактовой частоте, чтобы сократить время выполнения операций и повысить производительность системы в целом, что особенно важно для систем, где временной фактор имеет решающее значение, – финансовых приложений и центров обработки данных.

Технология Performance Boost состоит из трех элементов: Core Optimizer увеличивает тактовую частоту процессора при выполнении многопоточных операций, предотвращая частотный сдвиг и сокращая латентность, Engine Boost автоматически усиливает питание, что позволяет увеличить общую производительность сервера в терафлопах до 24,5% (Тестовая конфигурация: ESC8000 G4, ОС: SLES 15, DIMM: DDR4 2933 2Rx4 32 ГБ x 12, настройки BIOS: версия BIOS 5102, HT откл. Производительность процессора Intel Xeon Scalable 8280L возросла на 25%, а процессора Intel Xeon Scalable 8180 – на 20%), Workload Presets – предустановленный профиль BIOS для повышения энергоэффективности и производительности до 5,8% (Тест: SPECrate2017_int base с процессором Intel Xeon Scalable 8280L) на пиковой тактовой частоте.

О тестах SPEC

Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) – некоммерческая организация, главной целью которой является разработка наборов тестов и инструментов, предназначенных для измерения производительности и энергоэффективности компьютерных систем. SPEC занимается не только разработкой бенчмарков, но и оценкой и публикацией результатов, полученных входящими в ассоциацию организациями и сторонними лицензированными разработчиками тестовых пакетов.

SPEC CPU 2017 – это пакет эталонных тестов процессорной производительности нового поколения, позволяющий измерять и сравнивать производительность компьютерных систем при высоких вычислительных нагрузках, а также проводить стресс-тестирование процессоров, подсистем памяти и компиляторов. Пакеты тестов содержат приложения, нагружающие систему различными видами задач, созданных на основе рабочих приложений, часто применяемых пользователями в реальных условиях.

Цена и доступность

Серверы и рабочие станции ASUS доступны по всему миру.

Подробную информацию можно получить в региональном представительстве ASUS.

Дополнительные материалы
ASUS Global Press Room: http://press.asus.com
ASUS Global Facebook: http://www.facebook.com/asus
ASUS Global Twitter: http://www.twitter.com/asus
ASUS Business LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/asus-business
Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC): http://spec.org

О компании ASUS

Будучи всемирно известным производителем лучших материнских плат, ПК, мониторов, видеокарт и маршрутизаторов, компания ASUS стремится к мировому лидерству в сфере инновационных технологий. Безоговорочно следуя девизу «В поисках невероятного», свыше 5000 первоклассных инженеров-разработчиков в штате компании трудятся над созданием «умных» технологий будущего, приносящих комфорт и радость каждому пользователю. В 2019 году ASUS завоевала несколько тысяч престижных международных наград, стала одной из наиболее уважаемых компаний мира по версии журнала Forbes, а также вошла в число вызывающих наибольшее восхищение компаний по версии издания Fortune.
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