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В Ситилинк стартовал акция Не надо ждать Black Friday. УЖЕ скидки до 50%

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Одна из крупнейших сетей магазинов электроники и бытовой техники «Ситилинк» начала подготовку к крупнейшей распродаже года «Черная пятница». С 19 октября по 1 ноября у ретейлера проходит федеральная акция «Не надо ждать Black Friday. УЖЕ скидки до 50%», более 3000 товаров доступны к заказу для физических лиц через сайт компании или терминалы в магазинах сети.



В акции участвуют товары для работы, отдыха, учебы и развлечений: компьютеры и комплектующие к ним, ноутбуки, игровые приставки, моноблоки, периферия, телевизоры, смартфоны, web-камеры, планшеты, наушники и гарнитуры, мебель и канцтовары. Широкий ассортимент техники для кухни: холодильники и морозильные камеры, варочные панели и плиты, посудомоечные машины, микроволновые печи и другие товары. Также по выгодным ценам доступны аудиотехника, товары для красоты и здоровья, спортивный инвентарь и аксессуары, садовая техника, автомобильная электроника и другие категории товаров.

Так, стоимость широкоэкранного смартфона в стильном синем цвете MOTOROLA G9 Plus 128Gb, XT2087-2 составит 17 990 рублей, легкого планшета LENOVO Tab M10 TB-X605L 2GB, 16GB, 4G – 11 490 рублей, а умных смарт-часов REALME Watch, 35мм, 1.4 – 4 490 рублей. Игровой монитор ACER Aopen 27ML2bix 27 можно также приобрести за 11 990 рублей, лаконичную микроволновую печь BBK 20MWS-715M/W С 20л. 700Вт – за 3 150 рублей, а двухкамерный холодильник NORDFROST ERB 839 032 доступен по цене 16 990 рублей.

«Многие покупатели начинают готовиться к крупнейшей распродаже года заранее, планируют бюджет на крупные покупки, выбирают товары, – комментирует директор по маркетингу «Ситилинк» Александр Дедов. – Сейчас люди проводят дома больше времени чем обычно, и чаще появляется желание обновить технику или улучшить условия своего домашнего рабочего места. Поэтому мы приняли решение уже сейчас сделать внутри сети акцию по востребованным категориям товаров».
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