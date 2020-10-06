Графические процессоры NVIDIA Ampere для профессиональных дизайнеров обеспечивают непревзойденную производительность для десктопов, ЦОД и облака
Пандемия коронавируса изменила способ создания и потребления контента. Сегодня члены команды часто находятся в разных уголках мира и удаленно работают с контентом высокого разрешения, занимаясь при этом несколькими задачами, для которых требуются огромные вычислительные ресурсы.
NVIDIA помогает профессионалам решать эти проблемы и выполнять корпоративные задачи, как на десктопе, так и в ЦОД, с помощью новых NVIDIA Quadro RTX A6000 и NVIDIA A40. Построенные на архитектуре NVIDIA Ampere графические процессоры оснащены новыми RT, тензорными и CUDA ядрами, которые ускоряют графику, рендеринг, вычисления и искусственный интеллект значительно быстрее, чем предыдущие поколения.
Графические процессоры обеспечивают скорость и производительность, которая позволяет инженерам разрабатывать инновационные продукты, дизайнерам - создавать современные здания, а ученым – делать открытия из любой точки мира.
Поддержка среди клиентов во всем мире
Одним из первых, кто воспользовался возможностями NVIDIA Quadro RTX A6000, стала Kohn Pedersen Fox Associates, одна из крупнейших в мире архитектурных фирм, которая отметила возможность утроить разрешение и ускорить визуализацию сложных моделей зданий в реальном времени.
«Возможность удвоить и даже утроить разрешение и значительно ускорить визуализацию огромных сложных моделей городских зданий с помощью Quadro RTX A6000 действительно впечатляет», - говорит Пол Реннер (Paul Renner), менеджер по визуализации в KPF.
Изображение предоставлено KPF - Century City, Пекин - 北京世纪城市
Digital Domain, разработчик визуальных эффектов, отмеченный наградами Киноакадемии, отмечает важность трассировки лучей в реальном времени и машинного обучения для цифровых людей.
«Digital Domain является пионером в области создания фотореалистичных цифровых людей в реальном времени, - говорит Даррен Хендлер (Darren Hendler), директор по разработке цифровых людей в Digital Domain. - Работая с Epic Games и NVIDIA, мы постоянно расширяем границы возможностей технологий. Новый графический процессор NVIDIA Quadro RTX A6000 позволяет нам полностью переосмыслить возможности трассировки лучей в реальном времени и машинного обучения».
Изображение предоставлено Digital Domain
Groupe Renault - один из крупнейших мировых производителей автомобилей и ведущий игрок в новой технологической области электромобилей.
«Создание нового поколения легковых автомобилей требует совершенства дизайна и неустанного стремления к эстетической красоте, - сказал Гийом Шан (Guillaume Shan), работающий в отделе компьютерной графики и визуализации в Groupe Renault. - Команда дизайнеров Renault постоянно расширяет границы, используя все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты. Мы всегда полагались на технологию NVIDIA Quadro при проверке концепций дизайна с фотореалистическим качеством, полученным методом трассировки лучей. Новый NVIDIA Quadro RTX A6000 превзошел наши ожидания и показал прирост производительности более чем в 2 раза в сценах экстерьера с трассировкой лучей. Это впечатляет».
Также возможности NVIDIA Quadro RTX A6000 для создания нового контента испытали следующие ведущие мировые компании в области архитектуры, производства, медиа и развлечений:
- Predator Cycling, производитель кастомных карбоновых велосипедов ручной сборки в США увидел потенциал NVIDIA Quadro RTX A6000 для ускорения каждого аспекта рабочего процесса. Увеличение производительности в 2-6 раз для ряда ключевых приложений дает команде возможность одновременно выполнять анализ, моделирование и демонстрацию экрана во время видеозвонка.
- HKS, ведущая архитектурно-дизайнерская фирма увидела потенциал NVIDIA Quadro RTX A6000 в получении почти мгновенной реакции на изменения в дизайне при выполнении моделирования в реальном времени. Это позволяет им сократить время моделирования реального здания с дней и недель до минут или часов.
- Framestore, компания из Великобритании, удостоенная награды Американской киноакадемии, может выполнять трассировку лучей в реальном времени для массивных наборов данных на удаленной рабочей станции, что стало возможным благодаря новым NVIDIA Quadro RTX A6000, HP ZCentral и NVIDIA Omniverse.
NVIDIA Quadro RTX A6000 и NVIDIA A40 обеспечивают повышенную производительность благодаря революционным технологиям, включая:
- RT-ядра второго поколения: обеспечивают вдвое большую пропускную способность по сравнению с предыдущим поколением, а также одновременную трассировку лучей, затенение и вычисления.
- Тензорные ядра третьего поколения: обеспечивают пропускную способность до 5 раз больше по сравнению с предыдущим поколением, до 10 раз с разреженными данными, с поддержкой новых форматов данных TF32 и BF16.
- Новые ядра CUDA: обеспечивают вдвое большую пропускную способность FP32 по сравнению с предыдущим поколением для значительного ускорения графики и вычислений.
- 48ГБ памяти GPU: самый большой объем памяти, доступный в одном GPU, который можно расширить до 96 ГБ, объединив два GPU по технологии NVLink.
- Виртуализация: с добавлением программного обеспечения NVIDIA vGPU, такого как Quadro Virtual Workstation, поддерживаются графические нагрузки и мощные инстансы виртуальных рабочих станций в большом масштабе для удаленных пользователей, позволяя запускать еще более крупные нагрузки в высокопроизводительном проектировании, ИИ и вычислениях.
- PCIe Gen 4: обеспечивает вдвое большую пропускную способность по сравнению с предыдущим поколением, ускоряя передачу данных на GPU для задач с большим объемом данных, таких как анализ данных, гибридный рендеринг и потоковая передача видео на серверах и рабочих станциях с поддержкой PCIe Gen 4, таких как Lenovo ThinkStation P620.
Архитектура GPU NVIDIA Ampere обеспечивает невероятную производительность по сравнению с предыдущим поколением. Раннее тестирование партнерами по программному обеспечению, такими как Blackmagic, Chaos Group и Luxion, демонстрирует прирост производительности, который пользователи получат с этими новыми GPU.
«Нас впечатлила значительно возросшая производительность, которую мы получили с NVIDIA Quadro RTX A6000 по сравнению с предыдущим поколением GPU, как в общей оценке, так и в наших новых инструментах на основе ИИ. 48 ГБ памяти значительно улучшают работу с файлами Blackmagic RAW 8K и 12K, делая редактирование более плавным», - сказал Дэн Мэй (Dan May), президент Blackmagic Design.
«NVIDIA Ampere - это настоящий дар для трассировки лучей на GPU, так как эти GPU более чем вдвое увеличивают производительность V-Ray GPU и Project Lavina по сравнению с RTX 3080 и RTX 2080, - сказал Филип Миллер (Phillip Miller), вице-президент по управлению продуктами Chaos Group. - Теперь наши пользователи могут получить 100% трассировку лучей в реальном времени в разрешении HD с помощью одной карты».
Luxion, создатель популярного инструмента визуализации продуктов KeyShot, видит почти тройной рост производительности при использовании архитектуры NVIDIA Ampere. Встроенный бенчмарк в бесплатном KeyShot Viewer дал 34,7 на NVIDIA Quadro RTX 6000 и 88,8 на NVIDIA Quadro RTX A6000. В предстоящем релизе KeyShot 10 производительность NVIDIA Quadro RTX A6000 была еще лучше - 95,6; это означает, что NVIDIA Quadro RTX A6000 в 95,6 раз быстрее, чем базовый CPU (Эталонный CPU: Intel Core i7-6900K CPU @ 3,20 ГГц, 8 ядер. Оценки основаны на производительности эталонной системы, т.е. оценка 1 соответствует оценке 1 эталонной системы, оценка 2 соответствует вдвое большей производительности эталонной системы и т.д.).
NVIDIA Quadro RTX A6000 и NVIDIA A40 доступны в новых системах
Ведущие мировые производители систем, включая BOXX, Dell, HP и Lenovo, представят широкий спектр рабочих станций на базе NVIDIA Quadro RTX A6000.
Широкая линейка серверов на базе NVIDIA A40 будет доступна от ведущих мировых производителей систем, включая Cisco, Dell, Fujitsu, Hewlett Packard Enterprise и Lenovo.
Доступность
Quadro RTX A6000 будет доступен у торговых партнеров, включая PNY, Leadtek, Ingram Micro, Ryoyo, а также в онлайн-магазинах NVIDIA, начиная с середины декабря. NVIDIA Quadro RTX A6000 и NVIDIA A40 будут доступны от OEM-производителей рабочих станций и серверов по всему миру в начале следующего года. Уточняйте наличие у OEM-поставщиков.
Поддержка ПО NVIDIA vGPU, включая Quadro Virtual Workstation, появится в начале следующего года.
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