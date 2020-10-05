Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Ситилинк начал внедрять оплату заказов в интернет-магазине через СБП

+
2080 MSI Gaming за копейки по промокоду MGA
Слив 2070 Super по промокоду MSIGAMING
2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
2080 Ti c двойной скидкой дешевле чем везде

Одна из крупнейших сетей электроники и бытовой техники «Ситилинк» при поддержке Национальной системы платежных карт (НСПК) приступила к внедрению оплаты интернет-заказов через Систему быстрых платежей (СБП). В настоящий момент сервис доступен ограниченному числу пользователей сайта ретейлера. Компания планирует к 1-му декабря предоставить доступ к СБП всем своим розничным клиентам для оплаты интернет-заказов, а также в дальнейшем внедрить систему в офлайн-магазины сети и ПВЗ.

При оформлении заказа на сайте ретейлера системой генерируется динамический QR-код. После его сканирования происходит автоматический переход в приложение банка, поддерживающего такой сервис, где уже загружены все данные заказа. Клиенту остается подтвердить оплату, и деньги моментально поступят на счет магазина. Для использования Системы быстрых платежей необходимо, чтобы мобильный банк плательщика был также подключен к СБП. Сейчас такой вид оплаты доступен клиентам 20 банков.

«Мы видим, что число переводов с помощью СБП во всех сегментах ежемесячно растет в среднем на 20%. Подключение нового сервиса даст возможность «Ситилинк» предложить своим покупателям еще один удобный и безопасный способ безналичной онлайн-оплаты, что позволит улучшить и разнообразить клиентский опыт, а также будет способствовать дальнейшему росту количества С2В-платежей в СБП» - отмечает Дмитрий Колесников, директор по развитию инновационных сервисов НСПК.

«СБП – это еще один перспективный метод платежа, который удобен как для клиента, так и для ретейлера. Покупателям не нужно искать и вводить вручную данные своих банковских карт. При наличии под рукой смартфона оплата заказа происходит в несколько кликов. Использование СБП может ускорить процесс оплаты товаров через интернет на 30-40%, – комментирует Сергей Потопнин, финансовый директор «Ситилинк». – Подключение к Системе быстрых платежей дает возможность использовать более низкую платежную ставку, что позволит перераспределить выделенные средства на улучшение наших услуг. Развитие современных платежных инструментов оказывает положительное влияние на рынок торговли».
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Ситилинк начал внедрять оплату заказов в интернет-магазине через СБП
+
Ситилинк и IIYAMA сообщают о втором этапе сотрудничества по продажам мониторов в России
+
Предзаказ консолей PlayStation 5 и Xbox Series S/X доступен в Ситилинк
+
AI Art Gallery - виртуальная художественная галерея в рамках осенней GTC
+
ASUS и Republic of Gamers доминируют на рынке игровых ноутбуков в 2020 году
+
Ситилинк: итоги продаж автомобильной электроники за лето 2020 года
+

Интересные материалы

Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – сентябрь 2020
30 сентября 2020 123
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio
24 сентября 2020 92
Тестирование процессора Intel Core i5-10400F в актуальных играх
25 сентября 2020 23
Тестирование процессора Intel Core i3-10320 в актуальных играх
28 сентября 2020 41
Тестирование процессора Intel Core i7-10700F в актуальных играх
2 октября 2020 40
Mafia: Definitive Edition — рецензия
2 октября 2020 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин, по которым я купил ПК для работы и учебы на Core i3-10100, а не на аналоге от AMD
150
О причинах, по которым PlayStation 5 ждёт большой успех, а Xbox Series X – провал
48
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: октябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
9
Мой первый компьютер и первая игра – возвращаемся в 2003 год
136
Обзор накопителя NVMe Samsung PM981a объемом 1 Тб
19
Ретробенчмаркинг — GeForce 8800 GTS Core 112 (G80)
14
Тестирование процессора Intel Core i5-10600КF в актуальных играх
24
Серийные компьютерные корпуса с необычным дизайном. Часть третья
8
Деньги вперед: главные игры октября 2020 года
17
Знакомимся с Data Science: от новичка до специалиста

Сейчас обсуждают

demarkdj
18:49
Почему все ремастеры выходят на никому не нужные игры( вернее не на популярные)? Исключение наверно резидент наверно!
Need for Speed Hot Pursuit Remastered представлена официально
Alex TOPMAN
18:49
Тогда не "тянет", а "втянет". :)
NVIDIA анонсировала видеокарты Quadro RTX A6000 и RTX A40 Ampere с 48 ГБ недорогой GDDR6
Рома Старцев
18:48
Ну и что такого то в ммх в 2003ем для первого компа в 10+- лет? Сейчас пользоваться сам - уже врядли, а для экспериментов детям в качестве первого компа - чего бы и нет то, я туда еще и линь пихну, пу...
Мой первый компьютер и первая игра – возвращаемся в 2003 год
Чувак
18:48
Вместо нормальной памяти придумывают какой-то костыль ради экономии.
AMD Infinity Cache зарегистрирован — быстрый кэш на видеокартах Radeon RX 6000 позволит обогнать GeForce с GDDR6X
Kopcheniy
18:46
Видать мы про разные части все же говорили, у меня в библиотеке стоит Hitman (2016). Та весит 36 гигов, сейчас проверил. А так печально, конечно же, что по весу игры перестали оптимизировать.
Игроки в Call of Duty: Modern Warfare с SSD небольших объёмов жалуются на невозможность обновления игры - размер клиента популярного шутера перевалил за 235GB
LazyCamel
18:46
У Хуанга Cuda Direct был когда МС ещё с Direct 10 подпрыгивала :)
AMD Infinity Cache зарегистрирован — быстрый кэш на видеокартах Radeon RX 6000 позволит обогнать GeForce с GDDR6X
Kopcheniy
18:45
Ну вот, в SSD на 256 гигов уже не влезет.
Игроки в Call of Duty: Modern Warfare с SSD небольших объёмов жалуются на невозможность обновления игры - размер клиента популярного шутера перевалил за 235GB
Hiics Hiics
18:45
консольщики страдайте блеать )
В PlayStation 5 могут запретить запускать вторично купленные диски с играми — пользователи не смогут экономить, перепродавая и обменивая физические копии
Kopcheniy
18:45
Не увеличивает фпс, но может уменьшить кол-во фризов.
Игроки в Call of Duty: Modern Warfare с SSD небольших объёмов жалуются на невозможность обновления игры - размер клиента популярного шутера перевалил за 235GB
8k_480Hz
18:44
Ну может и дороже, но 16-ти Гигабитные чипы gddr6x пока не готовы, а значит максиум 24ГБ (ну или 32, если кто-то вспомнит про шину 512-бит, но тогда можно и gddr6 64ГБ), не уверен, что потеря в объёме...
NVIDIA анонсировала видеокарты Quadro RTX A6000 и RTX A40 Ampere с 48 ГБ недорогой GDDR6
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем