Новая линейка продуктов ROG – гейминг на новом уровне
Главное
- Новая линейка продуктов ROG – это новые и яркие эмоции от компьютерных игр!
- Объявлены видеокарты серии ROG Strix GeForce RTX 30.
- Новые мониторы серий ROG Swift и ROG Swift 360Hz обладают сверхвысокими скоростными характеристиками и отличным качеством изображения, а маршрутизатор ROG Rapture GT-AXE11000 соответствует передовому стандарту WiFi 6E.
- Все, что нужно геймеру: клавиатура ROG Strix Scope RX, беспроводная мышь ROG Keris Wireless, гарнитура ROG Delta S, коврик ROG Scabbard II, вентилятор ROG Strix XF 120.
Парад новинок возглавляют видеокарты ROG Strix GeForce RTX 30. Их графические процессоры Ampere, представляющие собой второе поколение чипов серии RTX, наделены новыми RT-ядрами, тензорными ядрами и потоковыми мультипроцессорами, обеспечивающими в играх и других мультимедийных приложениях потрясающее изображение, фантастическую частоту кадров и передовые технологии искусственного интеллекта. Микроархитектура Ampere в 1,9 раза производительнее в расчете на ватт по сравнению с предыдущей, поэтому новые видеокарты гарантируют отличное качество изображения в любом разрешении – вплоть до 8K. GeForce RTX 3090, 3080 и 3070 – это самый большой скачок по производительности между двумя поколениями графических процессоров за всю историю NVIDIA.
Также были представлены игровые мониторы ROG Swift PG329Q, ROG Swift 360Hz PG259QN и ROG Swift 360Hz PG259QNR, обеспечивающие великолепное изображение за счет высоких скоростных характеристик, малошумный универсальный вентилятор ROG Strix XF 120, первый в мире маршрутизатор стандарта Wi-Fi 6E – модель ROG Rapture GT-AXE11000, клавиатура ROG Strix Scope RX с долговечными и отзывчивыми оптико-механическими переключателями ROG RX Red, компактная игровая мышь ROG Keris Wireless, высококачественная гарнитура ROG Delta S и большой коврик ROG Scabbard II с нанопокрытием, защищающим от влаги, жира и пыли.
«В последнее время люди больше времени проводят дома – работают, учатся, играют. Многие геймеры всерьез подходят к своему увлечению и хотят выйти на новый уровень игры, добавляя новые периферийные устройства или обновляя внутренние компоненты своего компьютера, – заявил Джеки Сю, старший вице-президент и директор бизнес-групп Open Platform и AIoT. – Для всех, кто хочет получить весомое игровое преимущество, команда ROG приготовила настоящие мета-бафы – апгрейд того, как вы играете!»
Видеокарты серии ROG Strix GeForce RTX 30
Видеокарты серии ROG Strix GeForce RTX 30 наделены оптимизированной системой охлаждения, полностью соответствующей требованиям мощных графических процессоров NVIDIA с микроархитектурой Ampere. Под кожухом кулера находятся три вентилятора Axial-tech, которые наделены увеличенным числом лопастей. 13 лопастей и широкое ограничительное кольцо центрального вентилятора способствуют увеличению статического давления, под которым воздушный поток ударяется в теплорассеиватель графического процессора. Вентиляторы по краям имеют по 11 лопастей, а их кольцо-ограничитель сделано тоньше, чтобы обеспечить больший приток воздуха с боков. Для уменьшения турбулентности воздуха центральный вентилятор вращается в противоположном по отношению к двум другим направлении.
Тепло от компонентов видеокарты переходит в радиатор, занимающий большую часть пространства, предоставляемого 2,9-слотовым форм-фактором. Благодаря специальной производственной технологии MaxContact, помогающей получить максимально гладкую поверхность на микроскопическом уровне, контактная площадка радиатора является безупречно ровной, что способствует улучшенному отводу тепла от графического чипа.
Кулер – не единственное улучшение в конструкции новых видеокарт. В их системе питания применяются высококачественные конденсаторы, дроссели и транзисторы (технология Super Alloy Power II), а процесс их изготовления полностью автоматизирован (технология Auto-Extreme), что исключает риск человеческой ошибки. Пара разъемов FanConnect II служит для подключения корпусных вентиляторов с ШИМ-регулировкой, чья скорость будет меняться в зависимости от температуры центрального или графического процессора. Это решение дает пользователю больше возможностей по организации эффективного охлаждения не только видеокарты, но и всего компьютера. Также имеется аппаратный переключатель двух профилей BIOS, с помощью которого выбирается режим работы видеокарты – «производительный» или «малошумный» – причем без использования какого-либо программного обеспечения. Еще одной удобной функцией является встроенная система мониторинга электропитания. Если видеокарта не будет получать достаточно электричества от блока питания, загорится красный предупреждающий индикатор.
Оптимизации коснулись и передней части видеокарты, где видна усиленная металлическая рама, придающая прочность всему устройству. Работу встроенного элемента адресуемой подсветки можно настроить с помощью приложения Armoury Crate. Обратная сторона устройства прикрыта металлической пластиной с широким вентиляционным отверстием, которое служит для того, чтобы горячий воздух не возвращался к кулеру видеокарты, а выбрасывался наружу выхлопными корпусными вентиляторами. Под самим графическим чипом располагается усилительная пластина, предотвращающая деформацию печатной платы. Монтажная планка устройства выполнена из нержавеющей стали.
Многочисленные улучшения, реализованные в видеокартах серии ROG Strix GeForce RTX 30, представляют собой большой шаг вперед с точки зрения эффективности охлаждения. Благодаря этому геймеры смогут полностью испытать все возможности, предоставляемые мощной графической микроархитектурой NVIDIA Ampere, от безумно быстрой частоты кадров в соревновательных играх до невероятно высоких разрешений в AAA-проектах.
Игровые мониторы ROG Swift 360Hz PG259QN и PG259QNR
ROG Swift 360Hz PG259QN и PG259QNR – самые скоростные в мире мониторы для киберспорта. Частота обновления их экрана достигает 360 Гц – на 50% выше, чем у популярных 240-герцевых моделей, что означает существенное преимущество в соревновательных играх. 24,5-дюймовый экран с разрешением 1920х1080 выполнен на базе быстрой IPS-матрицы – среднее время отклика, измеряемое по методу GtG, составляет всего 1 миллисекунду. Совместимость со стандартом расширенного динамического диапазона HDR10 означает более высокую яркость и насыщенные цвета по сравнению с обычными мониторами, а за высокое качество картинки в динамичных играх отвечает встроенный процессор NVIDIA G-Sync и технология переменной компенсации времени отклика.
Кроме того, в мониторе ROG Swift 360Hz PG259QNR реализована технология Reflex Latency Analyzer, которая служит для измерения задержки между действием игрока (например, щелчком мыши) и отображением результата этого действия (например, выстрела из оружия) на экране. Ранее для таких измерений потребовалось бы дорогостоящее оборудование, включая специализированные высокоскоростные камеры, но теперь геймеры могут выполнить их бесплатно и получить полную и точную картину того, как работают их периферийные устройства и компьютер. Технология Reflex Latency Analyzer дает уверенность в том, что компьютерная система будет максимально отзывчивой во время игры. В комплект поставки монитора ROG Swift 36
0Hz PG259QNR входит монтажный кронштейн ROG Desk Mount Kit, с помощью которого можно сэкономить место на компьютерном столе. Замена стандартной подставки на кронштейн осуществляется всего за три простых шага, а его крепление подходит для любых столов толщиной до 80 мм.
Игровой монитор ROG Swift PG329Q
ROG Swift PG329Q – это 32-дюймовый игровой монитор с разрешением 2560 x 1440 пикселей, частотой обновления 175 Гц и быстрой IPS-матрицей. Он является первой в мире моделью с сертификацией NVIDIA G-SYNC Compatible и технологией переменной компенсации времени отклика. Благодаря ускоренному переключению жидких кристаллов по сравнению с обычными IPS-панелями, среднее время отклика, измеряемое по методу GtG, составляет всего 1 миллисекунду. Технология квантовых точек, фабричная калибровка цветопередачи, расширенный динамический диапазон (сертификация DisplayHDR 600) и большой цветовой охват (98% DCI-P3 и 160% sRGB) – все это способствует точной передаче каждого оттенка, а технология ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB Sync) устраняет смазывание изображения в динамичных игровых сценах без отключения адаптивной синхронизации. Дополнительному повышению качества картинки способствует переменная компенсация времени отклика – степень компенсации изменяется в зависимости от текущей частоты обновления экрана.
Вентилятор ROG Strix XF 120
ROG Strix XF 120 – это универсальный 120-миллиметровый вентилятор с 4-контактным разъемом и регулировкой методом широтно-импульсной модуляции. Он отличается оптимизированным акустическим профилем при работе во всем диапазоне скоростей. Вентилятор создает воздушный поток силой 62,5 CFM и статическое давление в 3,07 мм H2O, что позволяет использовать его в составе процессорного кулера или как корпусный. Уменьшенный размер ступицы и аэродинамически продуманная форма лопастей и рамы способствуют снижению турбулентности и усилению воздушного потока.
Благодаря магнитному подшипнику вентилятор ROG Strix XF 120 может похвастать долговечностью (400 тысяч часов работы) и низким уровнем шума, чему дополнительно способствуют специальные желобки в лопастях и антивибрационная конструкция корпуса. Диапазон скоростей вращения – от 250 до 1800 об/мин. Также поддерживается автоматическая остановка.
Игровой маршрутизатор ROG Rapture GT-AXE11000
ASUS – один из ведущих производителей сетевого оборудования. Именно под брендом ASUS вышел первый маршрутизатор стандарта Wi-Fi 6. Теперь за ним следует ROG Rapture GT-AXE11000 – первый в мире маршрутизатор стандарта Wi-Fi 6E, обеспечивающий еще большую пропускную способность. Эта трехдиапазонная модель работает на скоростях до 11000 Мбит/с, а скорость ее проводного интернет-соединения достигает 2 Гбит/с за счет объединения двух WAN-интерфейсов. Антенная конфигурация 4х4 и проводной порт локальной сети с пропускной способностью 2,5 Гбит/с гарантируют передачу данных на скорости более 1 гигабита в секунду как по проводной, так и по беспроводной сети.
Для эффективной обработки больших объемов передаваемых данных маршрутизатор снабжен четырехъядерным 64-битным процессором с частотой 1,8 ГГц и памятью объемом 1 гигабайт, а для расширения зоны покрытия и повышения качества сигнала в нем применяется 6-гигагерцевый усилитель мощности.
Стандарт Wi-Fi 6E позволяет использовать частотный диапазон 6 ГГц, пропускная способность которого в три раза превышает возможности диапазона 5 ГГц. Также в нем добавлено семь новых 160-мегагерцевых каналов к тем, что прописаны в стандарте Wi-Fi 6. Благодаря отсутствию помех от беспроводных устройств предыдущих поколений, стандарт Wi-Fi 6E позволит совместимому с ним оборудованию работать на стабильно высоких скоростях.
Клавиатура ROG Strix Scope RX
ROG Strix Scope RX – это первая механическая игровая клавиатура с подсветкой, в которой применены оптико-механические переключатели ROG RX Red. Благодаря оригинальной конструкции их основания, встроенный светодиод излучает свет во все стороны. Клавиши отличаются практически моментальным срабатыванием, а специальный стабилизационный механизм устраняет их дрожание при нажатии. Ресурс каждый клавиши составляет 100 миллионов нажатий.
Верхняя панель клавиатуры ROG Strix Scope RX изготовлена из металлического сплава. По водо- и пыленепроницаемости она соответствует стандарту IP56. Для удобства управления в шутерах от первого лица клавиша Control увеличена в размере. Клавиша Stealth моментально скрывает все открытые приложения и отключает звук, а специальный переключатель обеспечивает быструю смену режима работы верхнего ряда клавиш: мультимедийные или функциональные.
У клавиатуры имеется «сквозной» порт USB 2.0, к которому можно подключить мобильный гаджет для подзарядки или еще одно периферийное устройство, например USB-накопитель. Она украшена подсвечиваемым логотипом ROG и поддерживает множество световых эффектов. Для создания профилей с настройками, программирования клавиш, записи макросов и отслеживания данных аппаратного мониторинга во время игры служит приложение Armoury Crate.
Мышь ROG Keris Wireless
ROG Keris Wireless – это проворная игровая мышь весом всего 79 г, с которой будет комфортно играть на протяжении долгих часов. Ее форма – результат шести месяцев тестов с участием профессиональных киберспортсменов.
Подключение мыши ROG Keris Wireless осуществляется по одному из трех интерфейсов: радиоканалу 2,4 ГГц, энергоэффективному беспроводному интерфейсу Bluetooth LE или проводному USB. Последний используется и для подзарядки встроенного аккумулятора. Оптимизированный специалистами ROG сенсор обладает чувствительностью в 16 000 точек на дюйм. Он способен отслеживать перемещения с ускорением до 40 g и скоростью до 400 дюймов в секунду. В основных кнопках мыши применяются новые переключатели ROG Micro Switch с позолоченными контактами, отличающиеся повышенной долговечностью (70 млн нажатий). Благодаря эксклюзивной конструкции слотов, переключатели можно легко заменять другими.
Основные кнопки мыши сделаны из долговечного пластика, а на нижней панели имеются закругленные ножки из тефлона, гарантирующие плавное скольжение по любому коврику. ROG Keris Wireless поставляется со сменными боковыми кнопками разных цветов, позволяющими персонализировать ее внешний вид. Мышь снабжена мягким кабелем, который не будет стеснять движения во время игры.
Гарнитура ROG Delta S
Игровая гарнитура ROG Delta S предоставит существенное преимущество геймерам, которые всерьез настроены на победу. За высокое качество ее звучания отвечает флагманский аудиокодек ESS 9281 с четверным ЦАПом. Кроме того, это первая игровая гарнитура, в которой реализована поддержка воспроизведения файлов в аудиофильском формате Master Quality Authenticated. Качественному звучанию способствуют динамики ASUS Essence с герметичными акустическими камерами и другие оригинальные технологии, а для улучшения голосовой связи предназначена эксклюзивная функция интеллектуального шумоподавления, активируемая для микрофона.
Гарнитура ROG Delta S весит всего 300 г и обладает эргономичными D-образными амбушюрами ROG Hybrid, поэтому с ней будет комфортно даже во время длительных игровых сессий. Интерфейс USB-C позволяет подключать ее к компьютерам, игровым консолям и мобильным гаджетам. Встроенная полноцветная подсветка кольцевой формы гибко регулируется и может синхронизироваться с другими устройствами, совместимыми с технологией Aura Sync. Одним из поддерживаемых визуальных эффектов является мерцание в такт звукам голоса пользователя.
Коврик ROG Scabbard II
ROG Scabbard II – это коврик большого размера, на котором можно с удобством разместить клавиатуру, мышь и другие игровые аксессуары. Сделанный из долговечной ткани со специальным нано-покрытием, устойчивым к влаге, жиру и пыли, он предлагает идеальную поверхность для работы мышкой. Края коврика прострочены, чтобы предотвратить растрепывание, а для устойчивости он снабжен противоскользящим резиновым основанием.
О серии ROG
Republic of Gamers («Республика Геймеров») – это принадлежащий компании ASUS бренд, под которым на рынок выходят геймерские продукты самого высшего уровня. Созданный в 2006 году, он охватывает множество продуктовых категорий, в том числе материнские платы, видеокарты, ноутбуки, стационарные компьютеры, мониторы, звуковое оборудование, маршрутизаторы и различные периферийные устройства. С брендом ROG компания ASUS активно участвует в жизни мирового геймерского сообщества, выступая спонсором крупнейших киберспортивных турниров. С помощью устройств серии ROG, которые являются популярнейшим выбором среди геймеров и энтузиастов по всему миру, установлены сотни рекордов оверклокинга. Всю информацию о ROG можно найти на сайте http://rog.asus.com.
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