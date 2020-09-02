Графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 30ХХ демонстрируют самый большой прирост производительности в истории GeForce
NVIDIA представила графические процессоры серии GeForce RTX™ 30 на базе архитектуры NVIDIA Ampere, которые демонстрируют самый большой в истории GeForce® отрыв в производительности от предыдущего поколения.
Задавая новые стандарты производительности, графические процессоры GeForce RTX 3090, 3080 и 3070 до двух раз мощнее и в 1.9 раза энергоэффективнее предыдущего поколения на базе архитектуры Turing. Представленные графические процессоры обладают преимуществами второго поколения NVIDIA RTX™ — самой мощной в мире игровой платформы для ПК — и обеспечивают беспрецедентный уровень производительности в операциях трассировки лучей в реальном времени и гейминге с применением ИИ.
30-ая серия RTX была представлена во время виртуального мероприятия учредителем и генеральным директором NVIDIA Дженсеном Хуангом (Jensen Huang). Он также объявил о появлении в популярнейшей игре Fortnite четырех эффектов на базе алгоритмов трассировки лучей в реальном времени для создания еще более захватывающего игрового процесса: отражений, теней, глобального освещения и фонового затенения.
Дженсен Хуанг представил и новые мощные инструменты для геймеров, включая NVIDIA Reflex для улучшения скорости реакции в соревновательных играх, Omniverse Machinima для сторителлинга на базе ресурсов видеоигр с использованием графических движков в реальном времени и NVIDIA Broadcast, который с помощью ИИ превращает любую комнату в настоящую студию для трансляций.
«Сегодняшний выход графических процессоров NVIDIA Ampere – это огромный шаг вперед, - говорит Дженсен. – Серия RTX 30, на создание которой ушли тысячи инженерных часов, обеспечивает самый большой отрыв в производительности от предыдущего поколения в истории GeForce. Графические процессоры NVIDIA RTX сочетают программируемые шейдеры, трассировку лучей и ИИ, позволяя разработчикам создавать кардинально новые миры. Через двадцать лет мы оглянемся и увидим, что будущее игр началось именно здесь».
Чудо архитектуры NVIDIA Ampere – второе поколение RTX
Передовые технологии, ставшие результатом двух десятилетий исследований и разработок в области графики, используют высочайшую производительность новых GPU серии RTX 30 и архитектуры NVIDIA Ampere:
- Новые потоковые мультипроцессоры: это строительные блоки самого мощного и энергоэффективного GPU, обеспечивающие вдвое выше скорость операций FP32 по сравнению с предыдущим поколением и вычислительную мощь в 30 Shader-TFLOPS.
- RT-ядра второго поколения: новые выделенные RT-ядра вдвое мощнее, чем предыдущее поколение, обеспечивая возможность одновременной трассировки лучей с затенением и вычислениями, при производительности в 58 RT-TFLOPS.
- Тензорные ядра третьего поколения: новые выделенные тензорные ядра, до двух раз мощнее предыдущего поколения, ускоряют и оптимизируют технологии на базе ИИ-алгоритмов, такие, как NVIDIA DLSS, с вычислительной мощностью в 238 Tensor-TFLOPS.
- NVIDIA RTX IO: быстрая загрузка и распаковка игровых ресурсов с помощью GPU, ускорение операций ввода/вывода до 100 раз по сравнению с API жестких дисков и традиционных хранилищ. В сочетании с новым API Microsoft DirectStorage для Windows (Microsoft планирует представить в следующем году предварительную версию DirectStorage для Windows для разработчиков игр, и пользователи NVIDIA GeForce RTX получат улучшение с помощью RTX IO в соответствующих играх) RTX IO переносит нагрузку с десятков CPU-ядер на RTX GPU, повышая частоту кадров и обеспечивая практически мгновенную загрузку игр.
- Самая быстрая в мире графическая память: NVIDIA в сотрудничестве с Micron создала самую быструю в мире дискретную графическую память для серии RTX 30 - GDDR6X (доступно только в GPU RTX 3090 и 3080). Скорость передачи данных достигает 1ТБ/с, что повышает производительность в играх и приложениях.
- Техпроцесс нового поколения: Новый кастомизированный техпроцесс 8N NVIDIA от Samsung обеспечивает более высокую плотность транзисторов и лучшую энергоэффективность.
Популярнейшая игра Fortnite – это еще один блокбастер в коллекции игр RTX ON, в которую вошли Call of Duty: Black Ops Cold War и другие AAA-игры, такие, как Cyberpunk 2077, Dying Light 2 и Watch Dogs: Legion.
Среди других игр, уже обладающих поддержкой трассировки лучей, - Control, Minecraft с RTX Beta для Windows 10 и Wolfenstein: Youngblood. Кроме того, трассировка лучей поддерживается в стандартных API, включая Microsoft DirectX Raytracing и Vulkan, а также в игровых движках, которые разработчики используют для создания игр, включая Unreal Engine, Unity, Frostbite, id Tech, Northlight, Luminous Engine, 4A Engine и другие.
DLSS: ускорение игр с помощью ИИ
Технология NVIDIA DLSS, ставшая одним из самых серьезных прорывов в области графики за последнее десятилетие, работает на базе нейросетей глубокого обучения, которые ускоряются на тензорных ядрах RTX. При активации DLSS, которая поддерживается только на GPU GeForce RTX, повышается производительность в таких играх, как Control, Minecraft с RTX для Windows 10 и Death Stranding, и генерируются изображения, не уступающие по качеству нативному разрешению. Поддержка DLSS появится в Boundary, Bright Memory Infinite, Call of Duty: Black Ops Cold War, Cyberpunk 2077, Fortnite, Ready or Not, Scavengers и Watch Dogs: Legion. В мощных ПК новый режим Ultra Performance позволяет запускать DLSS в разрешении до 8K.
Новые механизмы игры
NVIDIA также анонсировала три новых технологии для улучшения возможностей геймеров, стримеров, профессиональных киберспортсменов и цифровых художников:
- NVIDIA Reflex: получи преимущество в соревновательных играх. Геймеры стремятся максимально снизить задержки в соревновательных играх, чтобы ускорить реакцию ПК на действия игрока для улучшения своей результативности в игре. NVIDIA Reflex – это новый набор технологий, оптимизирующих и измеряющих задержки системы. Среди них – технология NVIDIA Reflex Low-Latency Mode, которая теперь встроена в такие популярные игры киберспорта, как Apex Legends, Call of Duty: Warzone, Fortnite и Valorant, и которая уменьшает задержки до 50%, а также технология NVIDIA Reflex Latency Analyzer, которая определяет входной сигнал с мыши и измеряет время до появления результата на экране (например, вспышки выстрела). Reflex Latency Analyzer встроена в новые 360Гц дисплеи NVIDIA G-SYNC® Esports, которые появятся этой осенью у Acer, Alienware, ASUS и MSI, и поддерживается в лучшей киберспортивной периферии от ASUS, Logitech, Razer и SteelSeries. Ранее геймерам было практически невозможно измерить задержки системы, специальное оборудование и скоростные камеры требовали бюджета свыше 7000 долларов для покупки специальных скоростных камер и оборудования.
- NVIDIA Broadcast: профессиональный стриминг. 20 миллионов (источник: отчеты по стримингу Streamlabs и Xiaohulu) стримеров теперь могут превратить свой дом в настоящую студию для трансляций с помощью NVIDIA Broadcast – универсального плагина, который улучшает качество работы микрофонов и вэбкамер с помощью RTX-ускоренных ИИ-инструментов, таких, как устранение шумов, наложение виртуальных фонов и автокадрирование вэбкамеры.
- NVIDIA Omniverse Machinima: новая форма искусства. В современном гейминге продолжает развиваться жанр сторителлинга, в котором игровые ресурсы используются для создания кинематографических шедевров. Omniverse Machinima упрощает такую работу, предоставляя инструмент просмотра и движок с поддержкой трассировки для создания корректной физики, света, материалов. Геймеры могут использовать ресурсы из поддерживаемых игр и с помощью вэбкамеры и ИИ создавать персонажи, качественную физику и анимацию лиц и голоса и публиковать такие видео кинематографического качества с помощью мощных возможностей рендеринга графических процессоров серии RTX 30. Подпишитесь, чтобы узнать об открытии раннего доступа.
- GeForce RTX 3080 — Стартующий по цене в $699, RTX 3080 становится топовым игровым GPU — до двух раз быстрее RTX 2080. Оснащенный 10ГБ новой памяти GDDR6X со скоростью 19Gbps, графический процессор RTX 3080 может стабильно выдавать 60 fps в 4K-играх.
- GeForce RTX 3070 — Доступный по цене от $499, графический процессор RTX 3070 по производительности соответствует RTX 2080 Ti при вдвое меньшей стоимости и в среднем на 60% быстрее RTX 2070. Он оснащен 8ГБ памяти GDDR6 и является отличным выбором для игр в 4K и 1440p.
- GeForce RTX 3090 — Венчает линейку графический процессор RTX 3090 по цене от $1499, получивший прозвище BFGPU (Big Ferocious GPU – Большой Свирепый GPU). Он идет в комплекте с трехслотовым, двухосевым, продуваемым кулером, до 10 раз тише, чем TITAN RTX, и до 30 градусов холоднее. 24ГБ памяти GDDR6X способны справиться с самыми сложными ИИ-алгоритмами и большими объемами контента. RTX 3090 до 50% быстрее лучшей на сегодня видеокарты TITAN RTX, позволяя геймерам наслаждаться 60 fps в 8K во многих играх.
|RTX 3070
|RTX 3080
|RTX 3090
|Россия, рубли
|45490
|63490
|136990
|Украина, гривны
|16790
|23490
|50190
|Казахстан, тенге
|251990
|352990
|755990
Новые видеокарты получили несколько инновационных решений:
- Двухосевая продуваемая система охлаждения — Вдвое более эффективное охлаждение в цельном корпусе. Геймеры и дизайнеры смогут насладиться несравненной производительностью с холодным и тихим GPU.
- Отменный механико-электрический дизайн — Усиленная механическая конструкция, с новой низкопрофильной прижимной пружиной и новым 12-контактным разъемом питания, позволяет разместить больше компонентов и элементов охлаждения и совместима с 8-конактными разъемами в существующих блоках питания; адаптер включен в комплект поставки.
- HDMI 2.1 — Увеличенная пропускная способность HDMI 2.1 впервые позволяет подключать по одному кабелю телевизоры 8K HDR для игр в ультравысоком разрешении.
- AV1 Decode — Первые дискретные GPU с поддержкой нового кодека AV1, позволяющие геймерам смотреть видео в интернете до 8K HDR, занимая полосу пропускания до 50% меньше.
Графические процессоры GeForce RTX 3090, 3080 и 3070 будут доступны в видеокартах со стандартными и повышенными частотами от ведущих производителей, включая ASUS, EVGA, Galaxy, Gigabyte, Innovision 3D, MSI, Palit, Zotac, а также в версии Founders Edition на сайте https://www.nvidia.com/ru-ru/, начиная с 6 октября.
Графическими процессорами серии GeForce RTX 30 будут также оснащены игровые системы от Acer, Alienware, ASUS, Dell, HP, Lenovo и MSI и системы от ведущих российских сборщиков, включая Boiling Machine, Delta Game, Hyper PC, InvasionLabs, OGO!, Edelweiss.
GPU GeForce RTX 3080 будет доступен с 17-го сентября. GPU GeForce RTX 3090 выйдет на рынок 24-го сентября. GeForce RTX 3070 появится в октябре.
Покупатели новых GPU серии GeForce RTX 30 или систем с такими GPU (только у участвующих партнеров компании; смотрите на странице) в течение ограниченного периода смогут получить PC-версию игры Watch Dogs: Legion.
Дополнительная информация
Контент, представляющий новые GPU серии GeForce RTX 30:
- Специальное мероприятие GeForce с выступлением CEO NVIDIA Дженсена Хуанга
- Анонс серии GeForce RTX 30
- Специальное предложение для покупателей GeForce RTX 30
- Fortnite с RTX
- NVIDIA Reflex
- Omniverse Machinima
- NVIDIA Broadcast
- RTX IO
- 8K HDR с NVIDIA DLSS
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Cyberpunk 2077 с RTX
- Watch Dogs: Legion с RTX
- Minecraft RTX World Pack 3
- 360Гц мониторы NVIDIA G-SYNC для киберспорта
- AV1 Decode
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