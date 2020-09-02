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ASUS представляет видеокарты ROG Strix, TUF Gaming и Dual с графическими процессорами NVIDIA GeForce RTX 30-й серии

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Главное
  • Видеокарты линейки ASUS GeForce RTX 30 – разносторонне оптимизированные устройства, позволяющие раскрыть всю мощь графических процессоров NVIDIA RTX второго поколения.
  • Серия ROG Strix GeForce RTX 30 – множество улучшенных функций в сочетании с оригинальным внешним видом.
  • Серия TUF Gaming GeForce RTX 30 – особо надежная элементная база и повышенная эффективность охлаждения.
  • Серия ASUS Dual GeForce RTX 30 – минимум лишнего, максимум удобства при использовании.
Компания ASUS представляет видеокарты с новыми графическими процессорами NVIDIA GeForce RTX: модели ROG Strix и ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080, ROG Strix и ASUS Dual GeForce RTX 3070. Эти устройства обладают оптимизированным охлаждением, электропитанием и конструкцией печатной платы. Предлагая пользователю все самое лучшее в мире графических технологий, они прекрасно подходят для игр любых жанров.

Второе поколение графических процессоров NVIDIA RTX наделено новыми RT-, CUDA- и тензорными ядрами, которые выводят на следующий уровень качество изображения, частоту кадров и поддержку технологий искусственного интеллекта как в играх, так и в других мультимедийных приложениях. Микроархитектура NVIDIA Ampere может похвастать почти вдвое более высокой производительностью в расчете на ватт по сравнению с предыдущей, поэтому видеокарты серии RTX 30 способны обеспечить комфортный игровой процесс в любых условиях. С флагманскими моделями можно легко играть даже в разрешении 8K! В целом, GeForce RTX 3090, 3080 и 3070 представляют собой самый большой скачок по производительности между поколениями за всю историю графических процессоров NVIDIA.

ROG Strix: ускоряйтесь!

Видеокарты серии ROG Strix GeForce RTX 30 наделены оптимизированной системой охлаждения, полностью соответствующей требованиям мощных графических процессоров NVIDIA с микроархитектурой Ampere.



Под кожухом кулера находятся три вентилятора Axial-tech, которые наделены увеличенным числом лопастей. 13 лопастей и широкое ограничительное кольцо центрального вентилятора способствуют увеличению статического давления, под которым воздушный поток ударяется в теплорассеиватель графического процессора. Вентиляторы по краям имеют по 11 лопастей, а их кольцо-ограничитель сделано тоньше, чтобы обеспечить больший приток воздуха с боков. Для уменьшения турбулентности воздуха центральный вентилятор вращается в противоположном по отношению к двум другим направлении.

Тепло от компонентов видеокарты переходит в радиатор, занимающий большую часть пространства, предоставляемого 2,9-слотовым форм-фактором. Благодаря специальной производственной технологии MaxContact, помогающей получить максимально гладкую поверхность на микроскопическом уровне, контактная площадка радиатора является безупречно ровной, что способствует улучшенному отводу тепла от графического чипа.

Кулер – не единственное улучшение в конструкции новых видеокарт. В их системе питания применяются высококачественные конденсаторы, дроссели и транзисторы (технология Super Alloy Power II), а процесс изготовления видеокарт полностью автоматизирован (технология Auto-Extreme), что исключает риск человеческой ошибки.

Пара разъемов FanConnect II служит для подключения корпусных вентиляторов с ШИМ-регулировкой, чья скорость будет меняться в зависимости от температуры центрального или графического процессора. Это решение дает пользователю больше возможностей по организации эффективного охлаждения не только видеокарты, но и всего компьютера. Также имеется аппаратный переключатель двух профилей BIOS, с помощью которого выбирается режим работы видеокарты – «производительный» или «малошумный» – причем без использования какого-либо программного обеспечения. Еще одной удобной функцией является встроенная система мониторинга электропитания. Если видеокарта не будет получать достаточно электричества от блока питания, загорится красный предупреждающий индикатор.

Оптимизации коснулись и передней части видеокарты, где видна усиленная металлическая рама, придающая прочность всему устройству. Работу встроенного элемента адресуемой подсветки можно настроить с помощью приложения Armoury Crate.

Обратная сторона устройства прикрыта металлической пластиной с широким вентиляционным отверстием, которое служит для того, чтобы горячий воздух не возвращался к кулеру видеокарты, а выбрасывался наружу корпусными вентиляторами. Под самим графическим чипом располагается усилительная пластина, предотвращающая деформацию печатной платы. Монтажная планка устройства выполнена из нержавеющей стали.

Многочисленные улучшения, реализованные в видеокартах серии ROG Strix GeForce RTX 30, представляют собой большой шаг вперед с точки зрения эффективности охлаждения. Благодаря этому геймеры смогут испытать все возможности, предоставляемые мощной графической микроархитектурой NVIDIA Ampere, от безумно быстрой частоты кадров в соревновательных играх до невероятно высоких разрешений в AAA-проектах.

TUF Gaming: особо надежная видеокарта

Видеокарты серии TUF Gaming GeForce RTX 30 полны инновационных решений, направленных на улучшение электропитания и охлаждения. Под металлическим кожухом новой конструкции работают три мощных вентилятора Axial-tech с долговечными двойными шарикоподшипниками. Их вращение оптимизировано с целью уменьшения турбулентности воздуха, а при низкой температуре они останавливаются, делая видеокарту бесшумной. Графический процессор и чипы видеопамяти снабжены раздельными радиаторами.





Для устройств серии TUF Gaming отбирается самая надежная элементная база: высококачественные дроссели и транзисторы, а также конденсаторы, соответствующие требованиям военно-промышленных стандартов. Процесс изготовления видеокарты полностью автоматизирован (технология Auto-Extreme), а готовый продукт подвергается суровой проверке – тестам качества общей длительностью в 144 часа.

На обратной стороне видеокарты можно заметить множество улучшений по сравнению с ее предшественницами. Большая ее часть закрыта защитной металлической пластиной с широким вентиляционным отверстием, которое служит для выхода горячего воздуха к корпусным вентиляторам. Под графическим чипом располагается усилительная пластина, предотвращающая деформацию печатной платы. Монтажная планка устройства выполнена из нержавеющей стали. Также можно отметить удобно расположенный переключатель двух профилей BIOS, с помощью которого выбирается режим работы видеокарты – причем без использования какого-либо программного обеспечения. На такое оптимизированное до мелочей устройство можно положиться при сборке любого компьютера.

ASUS Dual: геймерская модель с отличным охлаждением

Видеокарта ASUS Dual GeForce RTX 3070 ставит во главу угла содержание, а не форму, предлагая всю мощь новейшей графической микроархитектуры NVIDIA Ampere в виде устройства с неброским дизайном, которое идеально подойдет для сбалансированной компьютерной конфигурации среднего уровня. За охлаждение отвечает эффективный кулер с передовыми технологиями, заимствованными у флагманских моделей.



Лаконичный дизайн кожуха будет гармонично сочетаться как со строгим обликом рабочих станций, так и с ярко украшенными геймерскими сборками. Пара проверенных временем вентиляторов Axial-tech обеспечивает достаточно сильный поток воздуха, а при низких температурах автоматически останавливается.

Процесс изготовления видеокарты полностью автоматизирован (технология Auto-Extreme). При этом уменьшается термическая нагрузка на компоненты и делается ненужным применение жестких химикатов для очистки. Результат – меньшее влияние производства на окружающую среду, экономия электроэнергии и более надежный конечный продукт. Прочность устройству придают алюминиевая усилительная пластина и монтажная планка из нержавеющей стали.

В целом, ASUS Dual GeForce RTX 3070 – это удобное в использовании решение для широкого круга пользователей, от геймеров и энтузиастов до профессионалов в области создания мультимедийного контента.

Доступность и цена

Видеокарты ROG Strix, TUF Gaming и Dual с графическими процессорами NVIDIA GeForce RTX 30-й серии станут доступными по всему миру в сентябре 2020 года. Подробную информацию можно узнать в региональном представительстве ASUS.
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